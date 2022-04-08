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Моргенштерн разводится со своей женой Диларой — СМИ

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Фото: peopletalk.ru | Моргенштерн и Дилара Зинатуллина

Пара пробыла в официальном браке около семи месяцев.

Скандальный российский рэпер Алишер Моргенштерн расстается со своей супругой Диларой Зинатуллиной после семи месяцев официального брака. Об этом сообщает Peopletalk.

По словам инсайдеров, 24-летний музыкант расстался со своей возлюбленной, 22-летней блогером Диларой.

"Нам пишут, что Морген и Дилара действительно расстались. Говорят, вся команда в шоке, но информация точная. Эх, а какая свадьба была!" — пишет издание.

Накануне музыкант, проживающий в Дубае, опубликовал свою новую песню "Селяви", в которой есть слова "Нам пора прощаться. Селяви. В жизни так бывает. Не звони".

Новая песня Моргенштерна, в которой намекается на развод с Диларой

Официальных комментариев ни от 24-летнего рэпера, ни от его возлюбленной на данный момент нет. Поэтому в Сети только предполагают, правдивая ли эта информация, или музыкант таким образом решил продвинуть свой новый трек и в очередной раз хайпануть.

Моргенштерн и Дилара поженились в 2021 году
Моргенштерн и Дилара поженились в 2021 году
Фото: ДилАра Зинатуллина/Instagram

Эпатажная пара заключила официальный брак в августе 2021 года. Тематика торжества была в стиле 90-х, а ведущей вечера стала российская блогер Ксения Собчак.

Напомним, Моргенштерн признался, что у него проблемы с психикой.

Ранее Фокус писал о разводе украинской звездной пары Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса. Через несколько дней после этого известия певицу заметили на свидании с новым возлюбленным. Им стал хороший друг экс-супругов.