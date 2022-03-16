Моргенштерн зізнався, що в нього проблеми з психікою

Раніше співака обвинувачували в пропаганді наркотиків через його творчість.

Скандальний російський репер Алішер Моргенштерн заявив, що в нього серйозні проблеми з психікою. Про це пише Spletnik.

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"Я багато їм і худну на очах", — сказав 24-річний музикант, який наразі живе з дружиною Діларою в Дубаї після від'їзду з РФ через обвинувачення в пропаганді наркотиків. Проте Алішер в одній із своїх пісень обіцяв колись повернутися на батьківщину.

Також Моргенштерн зазначав, що зараз боїться кожного шороху та перебуває на межі депресії.

"Навчили", — прокоментував свій пригнічений стан російський артист.

[ + – ] Пісня Моргенштерна, присвячена Україні

Раніше Фокус писав нову пісню Моргенштерна, присвячену війні в Україні. У неї музикант вставив слова одеситки, яка наразі переховується від обстрілів у бомбосховищі, та українського телеведучого Дмитра Гордона, який звернувся до російських солдатів.

Нагадаємо, скандальний співак Моргенштерн двічі потрапляв до чорного списку СБУ — осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. А все через зміну прізвища артиста.