Моргенштерн двічі потрапив до "чорного списку" Мінкультури

Попереднього разу СБУ пояснювала, що подібне рішення було ухвалено, оскільки репер змінив прізвище з Валєєв на Моргенштерн.

Популярний російський репер Алішер Валєєв, відомий як Моргенштерн, вкотре двічі потрапив до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. В опублікованому "чорному списку" Міністерства культури та інформаційної політики України артист під номерами 33 та 147.

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Моргенштерн уже був у "чорному списку"?

Уперше виконавець потрапив до списку Мінкультури у квітні 2021 року. Під номером 28 він перебував у списку із прізвищем Валєєв. Але вже у вересні його повторно внесли до "чорного списку" під номером 115, але вже з прізвищем Моргенштерн. Як пояснив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко, таке рішення було ухвалено, щоб уникнути правової колізії, якщо репер спробує в'їхати в Україну.

Справа в тому, що Алішер Валєєв заявив про зміну свого прізвища на Моргенштерн, і в одному з інтерв'ю розповів про це, з іронією згадавши СБУ. За його словами, силовики закрили в'їзд Алішеру Валєєву, а музикант за паспортом — Алішер Моргенштерн.

"Знаєш, що найкласніше? Яка у вас Служба безпеки? Вони закрили в'їзд Алішеру Валєєву, а за паспортом я Моргенштерн. Ось така у вас Служба безпеки на**й", — посміявся репер в інтерв'ю з Дмитром Гордоном.

Тепер, згідно зі списком Міністерства культури, ні громадянин РФ Валєєв Алішер Тагірович, ні громадянин РФ Моргенштерн Алішер Тагірович не зможе в'їхати на територію України.

Нагадаємо, що виступи російського репера Алішера Валєєва, відомого як Моргенштерн, заборонені в Україні, оскільки виконавця включено до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Нещодавно у своєму кліпі Моргенштерн натякнув на те, що може завершити свою музичну діяльність. Його шанувальники вирішили, що одна з його останніх пісень "Я колись піду" – натяк на подальші плани артиста.