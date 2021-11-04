Моргенштерн дважды попал в "черный список" Минкультуры

В предыдущий раз СБУ разъясняла, что подобное решение было принято, поскольку рэпер сменил фамилию с Валеев на Моргенштерн.

Популярный российский рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, в очередной раз дважды попал в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. В опубликованном "черном списке" Министерства культуры и информационной политики Украины артист находится под номерами 33 и 147.

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Моргенштерн уже был в "черном списке"?

Первый раз исполнитель попал в список Минкультуры в апреле 2021 года. Под номером 28 он находился в списке с фамилией Валеев. Но уже в сентябре его повторно внесли в "черный список" под номером 115, но уже с фамилией Моргенштерн. Как объяснил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, такое решение было принято во избежании правовой коллизии, в случае если рэпер попытается въехать в Украину.

Дело в том, что Алишер Валеев заявил о смене своей фамилии на Моргенштерн, и в одном из интервью рассказал об этом, с иронией упомянув СБУ. По его словам, силовики закрыли въезд Алишеру Валееву, а музыкант по паспорту — Алишер Моргенштерн.

"Знаешь, что самое классное? Какая у вас Служба безопасности? Они закрыли въезд Алишеру Валееву, а по паспорту я Моргенштерн. Вот такая у вас Служба безопасности на**й", — посмеялся рэпер в интервью с Дмитрием Гордоном.

Теперь, согласно списку Министерства культуры, ни гражданин РФ Валеев Алишер Тагирович, ни гражданин РФ Моргенштерн Алишер Тагирович не сможет въехать на территорию Украины.

Напомним, что выступления российского репера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн, запрещены в Украине, поскольку исполнитель включен в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Недавно в своем клипе Моргенштерн намекнул на то, что может завершить свой музыкальную деятельность. Его поклонники решили, что одна из его последних песен "Я когда-нибудь уйду" – намек на дальнейшие планы артиста.