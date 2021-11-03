"Вернусь через 10 лет". Моргенштерн намекнул на завершение карьеры

В своей последней песне Моргенштерн намекнул, что устал от творчества и популярности.

23-летний российский рэпер Алишер Валеев, известный публике под сценическим именем Моргенштерн, озадачил своих подписчиков в социальной сети Instagram неоднозначной публикацией.

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Певец поделился несколькими кадрами из последнего клипа, на которых уставший стоит посреди толпы, фотографирующей его на телефоны.

"Вернусь через 10 лет", – говорится в подписи.

[ + – ] Алишер Моргенштерн

В комментариях пользователи сразу же взялись гадать, что именно имел в виду музыкант. Одни предположили, что он решил на 10 лет уйти со сцены, устав от хайпа и критики в свой адрес, другие же не исключают, что таким образом артист решил пойти по стопам Оксимирона, "пропавшего" на несколько лет и заявившего о возвращении в шоу-бизнес нашумевшим видеоклипом.

Кроме того, поклонники Моргенштерна решили, что одна из его последних песен "Я когда-нибудь уйду" – намек на дальнейшие планы артиста. В треке говорится о том, что он устал от внимания и популярности.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику!

[ + – ] Клип Моргенштерна на песню "Я когда-нибудь уйду"

Действительно ли Алишер решил уйти со сцены, станет доподлинно известно в скором времени.

Напомним, Моргенштерну запретили въезд на территорию Украины, а после стрельбы в Перми прозвучали предложения запретить рэперу выступать и на родине из-за якобы пропаганды насилия в его песнях.