Рассказал о своей жизни. Рэпер Оксимирон выпустил первый сольный трек за четыре года

Клип на песню-исповедь "Кто убил Марка?" длится целых десять минут

Российский рэпер Оксимирон, настоящее имя которого Мирон Федоров, выпустил первый сольный трек за четыре года. И рассказал в десятиминутном видео на трек "Кто убил Марка?" историю своей жизни. Видео появилось на его YouTube-канале.

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В клипе Оксиморон рассказал о своем карьерном пути, уходе с лейбла Booking Machine, личной жизни, депрессии и политических событиях в России: "Раджабов, суды, Мотузная, мирный протест, "Я буду петь свою музыку".

[ + – ] Клип Оксимирона "Кто убил Марка?"

Также в клипе присутствует черно-белое видео, снятое в 2011 году, — на нем можно увидеть, как музыкант стоит на коленях и получает пощечину от рэпера Ромы Жигана, который таким образом потребовал извиниться за оскорбления в его адрес.

Далее Мирон Федоров признается, что Жиган шантажировал его десять лет, угрожая обнародовать эти оскорбительные кадры. Федорову пришлось принести публичные извинения и снятся в фильме Жигана Beef. Теперь же рэпер решил разделаться с этим неприятным воспоминанием, включив это видео в свой клип. "Я так не хотел стоять десять секунд на коленях, что в итоге стоял на них десять лет", — рассказывает Оксимирон в своем треке.

Название композиции — "Кто убил Марка?" — отсылает к главному герою второго альбома рэпера "Горгород", который вышел в 2015 году.

Вместе с клипом рэпер запустил сайт под названием "Когда альбом?", а в нескольких российских городах появились билборды с этой надписью.

Оксимирон также закрепил в своем твиттере пост от 2018 года с цитатой из романа "Властелин Колец": "Жди меня с первым лучом солнца. Я приду на пятый день, с Востока". Инсайдеры полагают, что релиз нового альбома состоится уже в эту пятницу, 5 ноября. И, возможно, он будет носить название "Смутное время".