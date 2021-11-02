Розповів про своє життя. Репер Оксімірон випустив перший сольний трек за чотири роки

Кліп на пісню-сповідь "Хто вбив Марка?" триває цілих десять хвилин

Російський репер Оксімірон, справжнє ім'я якого Мирон Федоров, випустив перший сольний трек за чотири роки. І розповів у десятихвилинному відео на трек "Хто вбив Марка?" історію свого життя. Відео з'явилося на його каналі YouTube.

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У кліпі Оксімірон розповів про свій кар'єрний шлях, відхід з лейблу Booking Machine, особисте життя, депресії та політичні події в Росії: "Раджабов, суди, Мотузная, мирний протест, "Я співатиму свою музику".

[ + – ] Кліп Оксімірона "Хто вбив Марка?"

Також у кліпі є чорно-біле відео, зняте у 2011 році, — на ньому можна побачити, як музикант стоїть на колінах і отримує ляпас від репера Роми Жигана, який таким чином зажадав вибачитися за образи на його адресу.

Далі Мирон Федоров зізнається, що Жиган шантажував його десять років, погрожуючи оприлюднити ці образливі кадри. Федорову довелося вибачитися та знятися у фільмі Жигана Beef. Тепер же репер вирішив впоратися з цим неприємним спогадом, включивши це відео у свій кліп. "Я так не хотів стояти десять секунд на колінах, що зрештою стояв на них десять років", — розповідає Оксімірон у своєму треку.

Назва композиції — "Хто вбив Марка?" — відсилає до головного героя другого альбому репера "Місто", який вийшов 2015 року.

Разом із кліпом репер запустив сайт під назвою "Коли альбом?", а в кількох російських містах з'явилися білборди з цим написом.

Оксімірон також закріпив у своєму твіттері пост від 2018 року з цитатою з роману "Володар Перстнів": "Чекай меня з першим променем сонця. Я прийду на п'ятий день, зі Сходу". Інсайдери вважають, що реліз нового альбому відбудеться вже цієї п'ятниці, 5 листопада. І, можливо, він носитиме назву "Смутні часи".