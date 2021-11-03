"Повернуся за 10 років". Моргенштерн натякнув на завершення кар'єри

У своїй останній пісні Моргенштерн натякнув, що втомився від творчості та популярності.

23-річний російський репер Алішер Валєєв, відомий публіці під сценічним ім'ям Моргенштерн, спантеличив своїх підписників у соціальній мережі Instagram неоднозначною публікацією.

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Співак поділився кількома кадрами з останнього кліпу, на яких втомлений стоїть посеред натовпу, який фотографує його на телефони.

"Повернуся через 10 років", – йдеться в підписі.

[ + – ] Алішер Моргенштерн

У коментарях користувачі відразу ж почали гадати, що саме мав на увазі музикант. Одні припустили, що він вирішив на 10 років піти зі сцени, втомившись від хайпу та критики на свою адресу, інші ж не виключають, що таким чином артист вирішив піти стопами Оксімірона, який "зник" на кілька років і заявив про повернення в шоу-бізнес гучним відеокліпом.

Крім того, шанувальники Моргенштерна вирішили, що одна з його останніх пісень "Я колись піду" – натяк на подальші плани артиста. У треку йдеться про те, що він втомився від уваги та популярності.

Обережно, відео містить ненормативну лексику!

[ + – ] Кліп Моргенштерна на пісню "Я колись піду"

Чи дійсно Алішер вирішив піти зі сцени, стане достеменно відомо незабаром.

Нагадаємо, Моргенштерну заборонили в'їзд на територію України, а після стрілянини в Пермі прозвучали пропозиції заборонити реперу виступати і на батьківщині через пропаганду насильства в його піснях.