"Повернуся за 10 років". Моргенштерн натякнув на завершення кар'єри
У своїй останній пісні Моргенштерн натякнув, що втомився від творчості та популярності.
23-річний російський репер Алішер Валєєв, відомий публіці під сценічним ім'ям Моргенштерн, спантеличив своїх підписників у соціальній мережі Instagram неоднозначною публікацією.
Співак поділився кількома кадрами з останнього кліпу, на яких втомлений стоїть посеред натовпу, який фотографує його на телефони.
"Повернуся через 10 років", – йдеться в підписі.
У коментарях користувачі відразу ж почали гадати, що саме мав на увазі музикант. Одні припустили, що він вирішив на 10 років піти зі сцени, втомившись від хайпу та критики на свою адресу, інші ж не виключають, що таким чином артист вирішив піти стопами Оксімірона, який "зник" на кілька років і заявив про повернення в шоу-бізнес гучним відеокліпом.
Крім того, шанувальники Моргенштерна вирішили, що одна з його останніх пісень "Я колись піду" – натяк на подальші плани артиста. У треку йдеться про те, що він втомився від уваги та популярності.
Обережно, відео містить ненормативну лексику!
Чи дійсно Алішер вирішив піти зі сцени, стане достеменно відомо незабаром.
Нагадаємо, Моргенштерну заборонили в'їзд на територію України, а після стрілянини в Пермі прозвучали пропозиції заборонити реперу виступати і на батьківщині через пропаганду насильства в його піснях.