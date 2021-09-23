"Був фанатом": в РФ запропонували заборонити Моргенштерна через стрілянину в Пермі

Російського репера назвали частиною ідеологічної кампанії, яка "підштовхує молодих людей до агресивної поведінки".

У Росії запропонували заборонити творчість репера Моргенштерна після теракту в Пермі. З такою ініціативою виступила членкиня Громадської палати РФ Катерина Мізуліна.

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За її словами, влада не зробила ніяких висновків після трагедії в Казані, коли стрілок Ільназ Галявієв убив 9 осіб у місцевій школі.

Дочка членкині Ради Федерації РФ Олени Мізуліної також назвала "скулшутінг" серйозною проблемою, яка сама собою "не розсмокчеться". Топчиновниця відповідальність за теракт у Пермі переклала на російського репера Моргенштерна, назвавши його "виродком".

"Якщо ми на державному рівні не припинимо пропаганду деструктиву в усіх медіа — пропаганду наркотиків, насильства, простітуції — через різних так званих лідерів громадської думки — всяких Моргенштернів і їм подібних виродків, то такі ситуації повторюватимуться в майбутньому", — написала Катерина Мізуліна в соцмережах.

У коментарі виданню "Газета.Ру" Катерина Мізуліна заявила, що "пермський стрілок" Тимур Бекмансуров, який влаштував теракт у Пермі, був фанатом Моргенштерна.

"За нашими попередніми даними, він був фанатом Моргенштерна. Докладніше про це я не можу говорити", — заявила дочка Олени Мізуліної в спілкуванні з журналістами.

Членкиня Громадської палати РФ також назвала репера Моргенштерна частиною ідеологічної кампанії, яка "підштовхує молодих людей до агресивної поведінки".

"Це цілеспрямована кампанія ідеологічного характеру для поширення інформації, пов'язаної з насильством, шок-контентом, інформацією про маніяків і серійних убивць, наркотики та проституцію. Всі ці спільноти, групи та блогери працюють для того, щоб сформувати певні настрої у підлітків і підштовхнути їх до здійснення агресивних дій", — резюмувала Мізуліна в коментарі виданню.

На заяву чиновниці відреагував адвокат репера Моргенштерна Сергій Жорін. За його словами, звинувачення на адресу Алішера Моргенштерна є спробою політиків "хайпонути" й звинуватити в усіх бідах одну людину, хоча виборчий процес в РФ вже підійшов до кінця.

"На мій погляд, це найпростіше рішення — замість того, щоб щось змінювати, покращувати життя на краще, можна, звичайно, йти по шляху того, щоб у всьому звинувачувати завжди одну людину і називати його причиною всіх бід... За часів моєї юності популярним був вислів "у всьому винен Чубайс", зараз, імовірно, в усьому винен Алішер Моргенштерн", — продовжив адвокат.

Підсумовуючи, Сергій Жорін зазначив, що над звинуваченнями Катерини Мізуліної можна було б посміятися, якби це не було пов'язано з трагедією в Пермському університеті.

Стрілянина в Пермі — хронологія подій

Вранці 20 вересня сталася стрілянина в Пермі. 18-річний студент юридичного факультету Тимур Бекмансуров зайшов в будівлю ПДНІУ і почав розстрілювати людей. Жертвами теракту в Пермі стали 8 людей, більше 30 постраждали.

Спершу російські ЗМІ повідомляли, що правоохоронцям вдалося знешкодити та ліквідувати "пермського стрілка". Однак через годину МВС спростувало цю інформацію і заявило, що 18-річний терорист Тимур Бекмансуров живий і перебуває під посиленою охороною в лікарні.

Напередодні теракту в Пермі Тимур Бекмансуров у соцмережах опублікував велике послання, в якому пояснив мотиви свого вчинку.

21 вересня опублікували розшифровку допиту матері Тимура Бекмансурова, яка розповіла, як проходило дитинство "пермського стрілка" і чим він захоплювався до стрілянини в Пермі.