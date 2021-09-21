Стрілянина в Пермі: 18-річний терорист живий, його охороняють 20 силовиків (відео)

Пермського терориста ввели в медикаментозний сон через нестабільний стан і найближчим часом силовики не зможуть його допитати.

18-річний Тимур Бекмансуров, який влаштував теракт у Пермі, знаходиться в украй важкому стані після операції. Про це повідомляє 112.

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За словами журналістів, медики змогли зупинити сильну кровотечу в Тимура Бекмансурова, якого з вогнепальної зброї знешкодив співробітник ДПС.

18-річного терориста, який влаштував стрілянину в Пермському держуніверситеті, оперували майже чотири години. Найближчим часом правоохоронці не зможуть допитати Тимура Бекмансурова, оскільки лікарі ввели стрілка в медикаментозний сон.

"У Бекмансурова сильно пошкоджені печінка і кишечник. Медики ввели його в медикаментозний сон через нестабільний стан. Найближчим часом допитувати затриманого не вийде", — інформують журналісти.

Видання Baza стверджує, що 18-річного стрільця Тимура Бекмансурова, який влаштував теракт у Пермі, охороняють 20 силовиків.

Для безпеки терориста п'ятеро поліцейських чергують всередині лікарні, ще 13 — по периметру медичного закладу. Крім цього, влада виділила ще двох бійців ОМОНу.

"Усі вони озброєні табельною зброєю. Ще 6 співробітників поліції виділені в резерв. Стрілець продовжує лежати в реанімації, в оточенні лікарів і поліцейських — на випадок, якщо хтось захоче йому помститися", — додали журналісти.

Після обшуку в квартирі у Тимура Бекмансурова на вулиці Новосибірській силовики вилучили комп'ютери, 21 патрон 12-го калібру, коробки з-під боєприпасів, флешки і сімкарти. При собі 18-річний терорист у Пермському держуніверситеті мав рушницю "Huglu Atrox Pump", патронтаж, 100 патронів і сумку, в якій був паспорт, СНІОР і дозвіл на вогнепальну зброю.

Більш того, як інформують журналісти Baza, Тимур Бекмансуров відкрив стрілянину ще на вулиці. Опубліковане відео, на якому видно, що 18-річний терорист біля будівлі ПДНДУ вистрілив у водія машини, що проїжджала повз, після чого попрямував у головний корпус університету.

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Стрілянина в Пермі — хронологія подій

У понеділок, 20 вересня, сталася стрілянина в Пермі. 18-річний Тимур Бекмансуров із вогнепальною зброєю проник у будівлю Пермського держуніверситету і відкрив стрілянину по студентах. Жертвами терориста стали 8 людей, майже 30 отримали різні травми і поранення.

Спершу ЗМІ та пресслужба ПДНДУ повідомляли, що правоохоронці знешкодили і ліквідували терориста. Через час МВС спростувало інформацію про ліквідацію і заявило, що Тимур Бекмансуров живий, і його у важкому стані госпіталізували.

18-річного стрільця Тимура Бекмансурова, який влаштував теракт у Пермі, знешкодив співробітник ДПС Костянтин Калінін, який прибув із колегою на місце НП одним із перших. Терорист проігнорував вимогу кинути зброю, зробив постріл у бік силовика, а правоохоронець застосував табельну зброю і знешкодив стрілка.

Пізніше в соцмережах опублікували лист Тимура Бекмансурова, який терорист опублікував перед бійнею в Пермському держуніверситеті.

До вечора з'явилася інформація, що силовики допитали таксиста, який підвозив Тимура Бекмансурова 20 вересня. За словами чоловіка, стрілок, який влаштував теракт у Пермі, був у балаклаві, і відмовився класти сумку, в якій була зброя, в багажник.