"Дивний і в балаклаві": поліцейські допитали таксиста, який підвозив "пермського стрілка" (відео)

Водія таксі не здивувала балаклава на обличчі Бекмансурова у зв'язку з тим, що молодь "натягує на обличчя всілякі дурниці". Після поїздки йому залишили 60 рублів "чайових".

У Пермі (РФ) правоохоронці допитали водія таксі, який підвозив до університету 18-річного Тимура Бекмансурова, який убив у цьому навчальному закладі вісім чоловік, повідомляє Telegram-канал Mash.

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Чоловік, якого звуть Юрій, розповів, що його пасажир багатослівністю не відрізнявся, при це на ньому була балаклава.

Водій у розмові з Бекмансуровим пожартував, що так молодий чоловік охороняється від коронавірусної інфекції, однак хлопець бесіду не підтримав.

Сам таксист розповів, що не дуже здивувався балаклаві на обличчі студента у зв'язку з тим, що, за його словами, зараз молодь "натягує на обличчя всілякі дурниці".

У Бекмансурова була з собою сумка. Юрій запропонував розмістити її в багажнику, однак студент від цієї пропозиції відмовився, взявши сумку з собою в салон автомобіля.

Пасажир попросив висадити його на зупинці. Розплатився з водієм молодик за допомогою безготівкового розрахунку, залишивши при цьому чайові в розмірі 60 рублів (трохи більше 20 гривень).

При цьому Юрій дізнався, хто був його пасажиром, цього ранку, під час поїздки з іншим пасажиром. Правоохоронці зупинили його машину і допитали чоловіка, після чого відпустили.

[ + – ] Розповідь таксиста Юрія про "пермського стрілка"

Telegram-канал "Війна Історія Зброя" показав момент зупинки правоохоронцями автомобіля таксиста.

[ + – ] Затримання водія таксі правоохоронцями

Нагадаємо, атаку на Пермський державний університет організував 18-річний студент цього навчального закладу Тимур Бекмансуров, при цьому його жертвами стали вісім осіб.

Перед цим Бекмансуров залишив у соцмережі лист, у якому докладно розповів, як отримав зброю і якою була його первинна мета.

Також відомо, що наразі 18-річний терорист живий і перебуває в реанімації під охороною правоохоронців.