"Странный и в балаклаве": полицейские допросили таксиста, подвозившего "пермского стрелка" (видео)

Водитель такси не удивился балаклаве на лице Бекмансурова в связи с тем, что молодежь "натягивает на лица всякую ерунду". После поездки ему оставили 60 рублей "чаевых".

В Перми (РФ) правоохранители допросили водителя такси, который подвозил к университету 18-летнего Тимура Бекмансурова, который убил в этом учебном заведении восемь человек, сообщает Telegram-канал Mash.

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Мужчина, которого зовут Юрий, рассказал, что его пассажир многословностью не отличался, при это на нем была балаклава.

Водитель в разговоре с Бекмансуровым пошутил, что таким образом молодой человек предохраняется от коронавирусной инфекции, однако парень беседу не поддержал.

Сам таксист рассказал, что не очень удивился балаклаве на лице студента в связи с тем, что, по его словам, сейчас молодежь "натягивает на лица всякую ерунду".

У Бекмансурова была с собой сумка. Юрий предложил разместить ее в багажнике, однако студент от этого предложения отказался, взяв сумку с собой в салон автомобиля.

Пассажир попросил высадить его на остановке. Расплатился с водителем молодой человек по безналичному расчету, оставив при этом чаевые в размере 60 рублей (чуть больше 20 гривен).

При этом Юрий узнал, кто был его пассажиром этим утром, во время поездки с другим пассажиром. Правоохранители остановили его машину и допросили мужчину, после чего отпустили.

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Telegram-канал "Война История Оружие" показал момент остановки правоохранителями автомобиля таксиста.

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Напомним, атаку на Пермский государственный университет организовал 18-летний студент этого учебного заведения Тимур Бекмансуров, при этом его жертвами стали восемь человек.

Перед этим Бекмансуров оставил в соцсети письмо, в котором подробно рассказал, как получил оружие и какой была его первоначальная цель.

Также известно, что на данный момент 18-летний террорист жив и находится в реанимации под охраной правоохранителей.