Стрельба в Перми: число жертв резко выросло, спецназ обезвредил 18-летнего террориста (фото, видео)

На момент стрельбы в здании ПГНИУ находились около трех тысяч студентов. Силовики пока официально не подтверждают информацию о ликвидации стрелка.

Жертвами сегодняшней атаки на Пермский государственный университет стали восемь человек. Об этом сообщает 112.

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По последним данным, 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров во время стрельбы застрелил восьмерых человек, еще 19 получили различные ранения и были госпитализированы.

Telegram-канал 112 также утверждает, что в ходе спецоперации силовики тяжело ранили 18-летнего стрелка и он скончался на месте ЧП. Однако, официального подтверждения о гибели нападавшего пока нет.

Внимание, жестокие кадры! Не рекомендуется к просмотру лицам моложе 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой!

[ + – ] 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров

Пресс-служба Пермского госуниверситета удалила сообщение о ликвидации 18-летнего стрелка Тимура Бекмансурова.

[ + – ] Сообщение о ликвидации стрелка

Следственный комитет РФ подтвердил информацию о гибели восьмерых человек в результате стрельбы в Пермском госуниверситете. Силовики также сообщили, что нападавший 18-летний Тимур Бекмансуров был обезврежен и задержан бойцами ОМОНа.

Один из очевидцев стрельбы в ПГНИУ рассказал подробности нападения на университет. По словам студента, он пришел на пары и услышал стрельбу.

"Я пришел на пары, народ бежит, потом услышал стрельбу. Я поднялся наверх, мы забаррикадировалась в аудитории, и ждали, что будет", — рассказал в комментарии журналистам очевидец трагедии Лев Зенков.

Издание Lifeshot опубликовало новые фотографии 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете.

[ + – ] 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров

Один из преподавателей ПГНИУ Иван Печищев опубликовал фотографию из аудитории, в которой он закрылся со студентами во время стрельбы. Мужчина рассказал, что они ждут, "когда все закончится", и призвал своих коллег не волноваться.

[ + – ] Фото из университета ПГНИУ, где произошла стрельба

По данным 112, при входе в университет Тимур Бекмансуров застрелил мужчину. Погибшим оказался охранник, который пытался остановить стрелка с огнестрельным оружием.

[ + – ] Стрельба в Пермском госуниверситете

Очевидцы стрельбы в Пермском университете утверждают, что в ПГНИУ не сработала тревога, а по местному радио не было никаких объявлений в связи с вооруженным нападением на вуз.

По словам студентов, проход на КПП в ПГНИУ свободный и в здание может зайти любой человек.

По состоянию на 13:15 по местному времени, число пострадавших в результате стрельбы в Перми выросло до 24 человек.

[ + – ] Очевидцы рассказали детали вооруженного нападения на ПГНИУ

По данным издания 112, стрелок Тимур Бекмансуров отучился в ПГНИУ 10 дней. 18-летний юноша поступил на юридический факультет по специальности "судебный эксперт".

Стрельба в Перми — подробности нападения

В понедельник, 20 сентября, произошла стрельба в Перми — вооруженный мужчина организовал нападение на Пермский госуниверситет. Студентам пришлось спасаться бегством через окна, а нападавший забаррикадировался в одном из корпусов ПГНИУ.

Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. Юноша в соцсети "ВКонтакте" объяснил мотивы своего нападения и заявил, что действовал самостоятельно. В первые минуты после нападения на ПГНИУ российские СМИ сообщали о пяти погибших в результате стрельбы.