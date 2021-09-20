В российском вузе произошла стрельба: много жертв, студенты спасались бегством из окон (фото, видео)
Студентов просят закрыться в аудиториях или покинуть территорию кампуса. Стрельбу в ПГНИУ мог устроить 18-летний Тимур Бекмансуров.
В понедельник, 20 сентября, в Пермском государственном университете неизвестный открыл стрельбу. Подробности ЧП сообщают российские СМИ.
По данным 112, стрелок, предварительно, из травматического оружия открыл беспорядочную стрельбу в здании государственного университета.
Нападавший забаррикадировался в 8 корпусе вуза, а студентам пришлось покидать здание через окна. По предварительным данным, в результате стрельбы пострадали двое человек.
Telegram-канал 112 также опубликовал видео, на котором видно, как стрелок подходил к зданию Пермского университета и начал стрелять в сторону входа. Часть студентов и преподавателей успели покинуть территорию.
На месте ЧП работают бойцы спецназа, к зданию вуза подъехала реанимация.
По данным журналистов, стрельбу в Пермском государственном университете устроил 18-летний Тимур Бекмансуров.
Руководство Пермского государственного университета призвало студентов закрыться изнутри в аудиториях и оставаться внутри до особого распоряжения.
"Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — разворачивайтесь!", — говорится в сообщении вуза.
Пресс-служба Пермского государственного университета также сообщила, что стрельба с использованием травматического оружия началась около 11:00 часов по местному времени. В результате ЧП пострадали четверо человек.
"Все службы города и университета приведены в готовность. Информацию будем сообщать. Пожалуйста, будьте осторожны. Все занятия отменяются", — добавили в пресс-службе.
Позже Telegram-канал 112 сообщил, что в результате атаки на Пермский госуниверситет шесть человек пострадали, пятеро погибли. По предварительной информации, бойцам спецназа удалось обезвредить стрелка.
Издание 59RU в соцсетях нашли страницу возможного стрелка Тимура Бекмансурова. В одной из публикаций 18-летний парень поэтапно рассказывал, как планирует устроить стрельбу в местном вузе.
"Произошедшее не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен. Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно", — цитирует издание стрелка.
После стрельбы администрация запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" заблокировала страницу 18-летнего стрелка Тимура Бекмансурова.
По факту стрельбы в Пермском государственном университете открыто уголовное дело.
"Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми, расследованием займется центральный аппарат СК", — сообщает РИА Новости.
Ранее Фокус рассказывал про теракт в казанской школе. 19-летний Ильназ Галявиев организовал вооруженное нападение на гимназию №175 в Казани, В ходе которого убил девятерых человек. После теракта в клиническую больницу Казани поступили 19 детей и двое взрослых с ранениями различной степени тяжести.
Позже Фокус публиковал видео допроса стрелка Ильназа Галявиева, который расстрелял девятерых человек в гимназии. Стрелок называл себя "Богом" и хотел, чтобы об этом все узнали.