В российском вузе произошла стрельба: много жертв, студенты спасались бегством из окон (фото, видео)

Студентов просят закрыться в аудиториях или покинуть территорию кампуса. Стрельбу в ПГНИУ мог устроить 18-летний Тимур Бекмансуров.

В понедельник, 20 сентября, в Пермском государственном университете неизвестный открыл стрельбу. Подробности ЧП сообщают российские СМИ.

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По данным 112, стрелок, предварительно, из травматического оружия открыл беспорядочную стрельбу в здании государственного университета.

Нападавший забаррикадировался в 8 корпусе вуза, а студентам пришлось покидать здание через окна. По предварительным данным, в результате стрельбы пострадали двое человек.

[ + – ] Стрельба в ПГНИУ

Telegram-канал 112 также опубликовал видео, на котором видно, как стрелок подходил к зданию Пермского университета и начал стрелять в сторону входа. Часть студентов и преподавателей успели покинуть территорию.

[ + – ] Эвакуация после стрельбы в ПГНИУ

[ + – ] Стрельба в ПГНИУ

На месте ЧП работают бойцы спецназа, к зданию вуза подъехала реанимация.

[ + – ] Бойцы спецназа возле ПГНИУ, где устроили стрельбу

По данным журналистов, стрельбу в Пермском государственном университете устроил 18-летний Тимур Бекмансуров.

[ + – ] Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в ПГНИУ

Руководство Пермского государственного университета призвало студентов закрыться изнутри в аудиториях и оставаться внутри до особого распоряжения.

"Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — разворачивайтесь!", — говорится в сообщении вуза.

[ + – ] Заявление ПГНИУ, где произошла стрельба

Пресс-служба Пермского государственного университета также сообщила, что стрельба с использованием травматического оружия началась около 11:00 часов по местному времени. В результате ЧП пострадали четверо человек.

"Все службы города и университета приведены в готовность. Информацию будем сообщать. Пожалуйста, будьте осторожны. Все занятия отменяются", — добавили в пресс-службе.

[ + – ] Заявление ПГНИУ, где произошла стрельба

Позже Telegram-канал 112 сообщил, что в результате атаки на Пермский госуниверситет шесть человек пострадали, пятеро погибли. По предварительной информации, бойцам спецназа удалось обезвредить стрелка.

Издание 59RU в соцсетях нашли страницу возможного стрелка Тимура Бекмансурова. В одной из публикаций 18-летний парень поэтапно рассказывал, как планирует устроить стрельбу в местном вузе.

"Произошедшее не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен. Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно", — цитирует издание стрелка.

[ + – ] Публикация пермского стрелка Тимура Бекмансурова

После стрельбы администрация запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" заблокировала страницу 18-летнего стрелка Тимура Бекмансурова.

По факту стрельбы в Пермском государственном университете открыто уголовное дело.

"Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми, расследованием займется центральный аппарат СК", — сообщает РИА Новости.

Ранее Фокус рассказывал про теракт в казанской школе. 19-летний Ильназ Галявиев организовал вооруженное нападение на гимназию №175 в Казани, В ходе которого убил девятерых человек. После теракта в клиническую больницу Казани поступили 19 детей и двое взрослых с ранениями различной степени тяжести.

Позже Фокус публиковал видео допроса стрелка Ильназа Галявиева, который расстрелял девятерых человек в гимназии. Стрелок называл себя "Богом" и хотел, чтобы об этом все узнали.