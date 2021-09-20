У російському вузі сталася стрілянина: багато жертв, студенти рятувалися втечею з вікон (фото, відео)

Студентів просять закритися в аудиторіях або покинути територію кампусу. Стрілянину в ПДНДУ міг влаштувати 18-річний Тимур Бекмансуров.

У понеділок, 20 вересня, в Пермському державному університеті невідомий відкрив стрілянину. Подробиці НП повідомляють російські ЗМІ.

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За даними 112, стрілок, попередньо, з травматичної зброї відкрив безладну стрілянину в будівлі державного університету.

Нападник забарикадувався у 8 корпусі вузу, а студентам довелося покидати будівлю через вікна. За попередніми даними, внаслідок стрілянини постраждали двоє людей.

[ + – ] Стрілянина в ПДНДУ

Telegram-канал 112 також опублікував відео, на якому видно, як стрілок підходив до будівлі Пермського університету і почав стріляти в бік входу. Частина студентів і викладачів встигли покинути територію.

[ + – ] Евакуація після стрілянини в ПДНДУ

[ + – ] Стрілянина в ПГНІУ

На місці НП працюють бійці спецназу, до будівлі вузу під'їхала реанімація.

[ + – ] Бійці спецназу біля ПДНДУ, де влаштували стрілянину

За даними журналістів, стрілянину в Пермському державному університеті влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров.

[ + – ] Тимур Бекмансуров, який влаштував стрілянину в ПДНДУ

Керівництво Пермського державного університету закликало студентів закритися зсередини в аудиторіях і залишатися всередині до особливого розпорядження.

"Якщо ви перебуваєте на території кампусу, покиньте територію, якщо це можливо. Якщо ви їдете в університет — розвертайтеся!" — йдеться в повідомленні вузу.

[ + – ] Заява ПДНДУ, де сталася стрілянина

Пресслужба Пермського державного університету також повідомила, що стрілянина з використанням травматичної зброї почалася приблизно об 11:00 за місцевим часом. Унаслідок НП постраждали четверо людей.

"Усі служби міста та університету приведені в готовність. Інформацію будемо повідомляти. Будь ласка, будьте обережні. Всі заняття скасовуються", — додали в пресслужбі.

[ + – ] Заява ПДНДУ, де сталася стрілянина

Пізніше Telegram-канал 112 повідомив, що внаслідок атаки на Пермський держуніверситет шестеро людей постраждали, п'ятеро загинули. За попередньою інформацією, бійцям спецназу вдалося знешкодити стрілка.

Видання 59RU в соцмережах знайшло сторінку можливого стрілка Тимура Бекмансурова. В одній з публікацій 18-річний хлопець поетапно розповідав, як планує влаштувати стрілянину в місцевому вузі.

"Те, що відбулося, не є терактом (принаймні з юридичної точки зору). Я не перебував в екстремістських організаціях, був не релігійний та аполітичний. Ніхто не знав про те, що я збирався зробити, всі дії я здійснював самостійно", — цитує видання стрілка.

[ + – ] Публікація пермського стрілка Тимура Бекмансурова

Після стрілянини адміністрація забороненої в Україні соцмережі "ВКонтакте" заблокувала сторінку 18-річного стрільця Тимура Бекмансурова.

За фактом стрілянини в Пермському державному університеті відкрита кримінальна справа.

"Кримінальна справа про вбивство порушена за фактом стрілянини в Пермі, розслідуванням займеться центральний апарат СК", — повідомляє РІА Новини.

Раніше Фокус розповідав про теракт у казанській школі. 19-річний Ільназ Галявієв організував збройний напад на гімназію №175 у Казані, у процесі якого вбив дев'ятьох осіб. Після теракту в клінічну лікарню Казані надійшли 19 дітей і двоє дорослих із пораненнями різного ступеня тяжкості.

Пізніше Фокус публікував відео допиту стрілка Ільназа Галявієва, який розстріляв дев'ятьох людей в гімназії. Стрілець називав себе "Богом" і хотів, щоб про це всі дізналися.