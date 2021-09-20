У російському вузі сталася стрілянина: багато жертв, студенти рятувалися втечею з вікон (фото, відео)
Студентів просять закритися в аудиторіях або покинути територію кампусу. Стрілянину в ПДНДУ міг влаштувати 18-річний Тимур Бекмансуров.
У понеділок, 20 вересня, в Пермському державному університеті невідомий відкрив стрілянину. Подробиці НП повідомляють російські ЗМІ.
За даними 112, стрілок, попередньо, з травматичної зброї відкрив безладну стрілянину в будівлі державного університету.
Нападник забарикадувався у 8 корпусі вузу, а студентам довелося покидати будівлю через вікна. За попередніми даними, внаслідок стрілянини постраждали двоє людей.
Telegram-канал 112 також опублікував відео, на якому видно, як стрілок підходив до будівлі Пермського університету і почав стріляти в бік входу. Частина студентів і викладачів встигли покинути територію.
На місці НП працюють бійці спецназу, до будівлі вузу під'їхала реанімація.
За даними журналістів, стрілянину в Пермському державному університеті влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров.
Керівництво Пермського державного університету закликало студентів закритися зсередини в аудиторіях і залишатися всередині до особливого розпорядження.
"Якщо ви перебуваєте на території кампусу, покиньте територію, якщо це можливо. Якщо ви їдете в університет — розвертайтеся!" — йдеться в повідомленні вузу.
Пресслужба Пермського державного університету також повідомила, що стрілянина з використанням травматичної зброї почалася приблизно об 11:00 за місцевим часом. Унаслідок НП постраждали четверо людей.
"Усі служби міста та університету приведені в готовність. Інформацію будемо повідомляти. Будь ласка, будьте обережні. Всі заняття скасовуються", — додали в пресслужбі.
Пізніше Telegram-канал 112 повідомив, що внаслідок атаки на Пермський держуніверситет шестеро людей постраждали, п'ятеро загинули. За попередньою інформацією, бійцям спецназу вдалося знешкодити стрілка.
Видання 59RU в соцмережах знайшло сторінку можливого стрілка Тимура Бекмансурова. В одній з публікацій 18-річний хлопець поетапно розповідав, як планує влаштувати стрілянину в місцевому вузі.
"Те, що відбулося, не є терактом (принаймні з юридичної точки зору). Я не перебував в екстремістських організаціях, був не релігійний та аполітичний. Ніхто не знав про те, що я збирався зробити, всі дії я здійснював самостійно", — цитує видання стрілка.
Після стрілянини адміністрація забороненої в Україні соцмережі "ВКонтакте" заблокувала сторінку 18-річного стрільця Тимура Бекмансурова.
За фактом стрілянини в Пермському державному університеті відкрита кримінальна справа.
"Кримінальна справа про вбивство порушена за фактом стрілянини в Пермі, розслідуванням займеться центральний апарат СК", — повідомляє РІА Новини.
Раніше Фокус розповідав про теракт у казанській школі. 19-річний Ільназ Галявієв організував збройний напад на гімназію №175 у Казані, у процесі якого вбив дев'ятьох осіб. Після теракту в клінічну лікарню Казані надійшли 19 дітей і двоє дорослих із пораненнями різного ступеня тяжкості.
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