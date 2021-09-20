Стрілянина в Пермі: кількість жертв різко зросла, спецназ знешкодив 18-річного терориста (фото, відео)

На момент стрілянини в будівлі ПДНДУ знаходилися майже три тисячі студентів. Силовики поки офіційно не підтверджують інформацію про ліквідацію стрілка.

Жертвами сьогоднішньої атаки на Пермський державний університет стали вісім осіб. Про це повідомляє 112.

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За останніми даними, 18-річний стрілець Тимур Бекмансуров під час стрілянини застрелив вісьмох людей, ще 19 отримали різні поранення і були госпіталізовані.

Telegram-канал 112 також стверджує, що в процесі спецоперації силовики важко поранили 18-річного стрільця і він помер на місці НП. Однак, офіційного підтвердження про загибель нападника поки немає.

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[ + – ] 18-річний стрілець Тимур Бекмансуров

Пресслужба Пермського держуніверситету видалила повідомлення про ліквідацію 18-річного стрільця Тимура Бекмансурова.

[ + – ] Повідомлення про ліквідацію стрілка

Слідчий комітет РФ підтвердив інформацію про загибель вісьмох людей унаслідок стрілянини в Пермському держуніверситеті. Силовики також повідомили, що нападник 18-річний Тимур Бекмансуров був знешкоджений і затриманий бійцями ОМОНу.

Один з очевидців стрілянини в ПДНДУ розповів подробиці нападу на університет. За словами студента, він прийшов на пари і почув стрілянину.

"Я прийшов на пари, народ біжить, потім почув стрілянину. Я піднявся наверх, ми забарикадувалася в аудиторії, і чекали, що буде", — розповів у коментарі журналістам очевидець трагедії Лев Зенков.

Видання Lifeshot опублікувало нові фотографії 18-річного Тимура Бекмансурова, який влаштував стрілянину в Пермському держуніверситеті.

[ + – ] 18-річний стрілець Тимур Бекмансуров

Один із викладачів ПДНДУ Іван Печіщев опублікував фотографію з аудиторії, в якій він закрився зі студентами під час стрілянини. Чоловік розповів, що вони чекають, "коли все закінчиться", і закликав своїх колег не хвилюватися.

[ + – ] Фото з університету ПДНДУ, де сталася стрілянина

За даними 112, при вході в університет Тимур Бекмансуров застрелив чоловіка. Загиблим виявився охоронець, який намагався зупинити стрілка з вогнепальною зброєю.

[ + – ] Стрілянина в Пермському держуніверситеті

Очевидці стрілянини в Пермському університеті стверджують, що в ПДНДУ не спрацювала тривога, а по місцевому радіо не було ніяких оголошень у зв'язку зі збройним нападом на вуз.

За словами студентів, прохід на КПП в ПДНДУ вільний і в будівлю може зайти будь-яка людина.

Станом на 13:15 за місцевим часом, кількість постраждалих унаслідок стрілянини в Пермі зросла до 24 осіб.

[ + – ] Очевидці розповіли деталі озброєного нападу на ПДНДУ

За даними видання 112, стрілок Тимур Бекмансуров відучився в ПДНДУ 10 днів. 18-річний юнак вступив на юридичний факультет за спеціальністю "судовий експерт".

Стрілянина в Пермі — подробиці нападу

У понеділок, 20 вересня, сталася стрілянина в Пермі — озброєний чоловік організував напад на Пермський держуніверситет. Студентам довелося рятуватися втечею через вікна, а нападник забарикадувався в одному з корпусів ПДНДУ.

Стрільцем виявився 18-річний Тимур Бекмансуров. Юнак у соцмережі "ВКонтакте" пояснив мотиви свого нападу і заявив, що діяв самостійно. У перші хвилини після нападу на ПДНДУ російські ЗМІ повідомляли про п'ятьох загиблих унаслідок стрілянини.