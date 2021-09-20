Стрельба в Перми: 18-летний террорист жив и находится в тяжелом состоянии (фото)
По информации журналистов, Тимур Бекмансуров подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а его палату охраняют силовики.
Пермский стрелок Тимур Бекмансуров, совершивший вооруженное нападение на государственный университет, оказался жив и находится в реанимации, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, "пермский стрелок" в как крайне тяжелом положение: у него огнестрельные ранения конечностей и груди. Сейчас 18-летний парень без сознания и подключен к аппарату ИВЛ.
Информацию о том, что Тимур Бекмансуров жив, подтвердили в Следственном комитете Российской федерации.
"При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение", – сообщили там.
Telegram-канал NEXTA Live уточняет, что пермский стрелок сейчас в больнице, а его охраняют правоохранители.
Позже стало известно, что студент постепенно отходит от наркоза. Бекмансуров уже слышит происходящее вокруг, а также реагирует на слова медиков, пишет Telegram-канал Baza.
Утверждается, что ближе к вечеру "пермского стрелка" могут перевести из реанимации в обычную палату.
Стрельба в Перми — хронология событий
В понедельник, 20 сентября, в Пермском государственном университете Тимур Бекмансуров открыл стрельбу. Нападавший забаррикадировался в 8 корпусе вуза, студентам пришлось покидать здание через окна.
Позже стало известно, что атаку на Пермский государственный университет организовал 18-летний студент этого учебного заведения Тимур Бекмансуров и его жертвами стали восемь человек.
При этом пресс-служба Пермского госуниверситета сообщила, что пермский стрелок ликвидирован, однако позже это сообщение удалила.
Оказалось, что увидев одного из правоохранителей, Тимур Бекмансуров произвел несколько выстрелов. В ходе ответного огня полицейский ранил террориста и обезвредил его, после чего стал оказывать ему первую медицинскую помощь.
Перед своими действиями Тимур Бекмансуров оставил письмо на своей странице во "ВКонтакте", в котором детально описал о том, как он получил оружие, какой была его первоначальная цель, а также сообщил об усиливающемся звоне в голове за день до нападения.
Также в сети появилась полная запись с камер наблюдения, на которых запечатлена стрельба в Перми, устроенная Бекмансуровым.