"Начал стрелять еще на улице": появилось полное видео теракта в Перми

На кадрах запечатлено, как парень ходит по университету и расстреливает людей из помпового ружья. В результате, по уточненной информации властей, погибли шесть человек.

В сети появилась полная запись с камер наблюдения, на которых запечатлена стрельба в Перми, устроенную 18-летний Тимур Бекмансуров в Пермском государственном университете. Кадрами поделился российский телеграм-канал Baza.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам авторов публикации, Бекмансуров начал стрелять еще на улице, в то время как в холле университета столпились десятки студентов. На видео показано, как одного раненого человека затаскивают в здание учебного заведения. Во время этого люди разбегаются по всему вузу. Когда террорист зашел в университет, в холле, судя по кадрам, находился только он, раненый человек и девушка — она стояла напротив стрелка. Пострадала ли она на данный момент неизвестно.

После этого показывается, как стрелок ходит по помещениям университета и продолжает расстреливать людей. В конце видео отображено, как к уже раненому террористу подходит правоохранитель.

Стрельба в Перми — кадры нападения на вуз

Внимание, видео содержит сцены насилия, 18+

[ + – ] Стрельба в Перми - полное видео нападения

По данным российского агентства "РИА Новости", среди раненых стрельбы в Перми, в частности, есть студент из Ирака. Всего, как сообщает Следственный комитет РФ и Минздрав РФ, пострадали 28 человек, в числе которых, по неподтвержденной информации местных журналистов, были охранники вуза. Власти также уточнили данные о числе погибших — их было шесть человек. В то же время Baza утверждает, что сам стрелок находится в реанимации — он в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, стрельба в Перми началась утром в понедельник, 20 сентября. Ранее российские журналисты сообщали, что в результате теракта погибли восемь человек.

Также Фокус публиковал письмо Бекмансурова, в котором он объясняет свою мотивацию, а также рассказывает о процессе подготовки к стрельбе в Перми.