"Почав стріляти ще на вулиці": з'явилося повне відео теракту в Пермі

На кадрах зображено, як хлопець ходить по університету і розстрілює людей з помпової рушниці. У результаті, за уточненою інформацією влади, загинули шестеро людей.

У мережі з'явився повний запис з камер спостереження, на яких зображена стрілянина в Пермі, влаштована 18-річним Тимуром Бекмансуровим у Пермському державному університеті. Кадрами поділився російський телеграм-канал Baza.

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За словами авторів публікації, Бекмансуров почав стріляти ще на вулиці, у той час як у холі університету стовпилися десятки студентів. На відео показано, як одного пораненого чоловіка затягують у будівлю навчального закладу. Під час цього люди розбігаються по всьому ВНЗ. Коли терорист зайшов до університету, у холі, судячи з кадрів, перебував тільки він, поранений чоловік і дівчина — вона стояла навпроти стрілка. Чи постраждала вона, наразі невідомо.

Після цього показується, як стрілок ходить по приміщеннях університету і продовжує розстрілювати людей. У кінці відео зображено, як до вже пораненого терориста підходить правоохоронець.

Стрілянина в Пермі — кадри нападу на ВНЗ

Увага, відео містить сцени насильства, 18+

[ + – ] Стрілянина в Пермі — повне відео нападу

За даними російського агентства "РИА Новости", серед поранених під час стрільби в Пермі, зокрема, є студент з Іраку. Усього, як повідомляє Слідчий комітет РФ і Міністерство охорони здоров'я РФ, постраждали 28 чоловік, у числі яких, за непідтвердженою інформацією місцевих журналістів, були охоронці ВНЗ. Влада також уточнила дані про кількість загиблих — їх було шість чоловік. У той же час Baza стверджує, що сам стрілець перебуває в реанімації — він у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, стрілянина в Пермі почалася вранці в понеділок, 20 вересня. Раніше російські журналісти повідомляли, що в результаті теракту загинули вісім осіб.

Також Фокус публікував лист Бекмансурова, у якому він пояснює свою мотивацію, а також розповідає про процес підготовки до стрільби в Пермі.