"Я знищуватиму все, світ прогнив ізсередини": в мережі з'явився лист стрілка з Пермі (фото)

Тимур Бекмансуров детально описав про те, як він отримав зброю, якою була його первинна мета, а також дзвін у голові, який посилювався за день до нападу.

18-річний Тимур Бекмансуров, який відкрив вогонь у Пермському університеті перед своїми діями залишив лист на своїй сторінці у "ВКонтакте". Про це повідомляє baza.io.

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На своїй сторінці в забороненій в Україні соціальній мережі пермський стрілок детально описав те, як готувався до нападу, починаючи від покупки зброї і закінчуючи місцем і днем для нападу.

Як пермський стрілок отримав зброю

За словами Бекмансурова, він із середини 10 класу почав збирати гроші на покупку зброї і до березня 2021 він накопичив достатню суму. Після цього він почав отримувати дозвіл на її купівлю. Перед проходженням тесту у психолога, він проходив його в інтернеті. Наступним етапом було складання тесту на безпечне поводження зі зброєю та додаткова перевірка за умовами зберігання зброї.

Фото: Скріншот

Мета пермського стрілка

Первинною метою була школа, в якій навчався Бекмансуров, але в березні 2021 він вирішив змінити свою мету.

"Школа була занадто неприємним місцем для того, щоб проводити в ньому останні 10 хвилин свого життя, та й у діточок там не особливо багато шляхів відходу для порятунку", — пише стрілок.

Пермський стрілок обрав університет через те, що там багато корпусів і відповідно студентів, "є де розгулятися" і це "не найгірше місце, щоб померти".

"Визначився з датою, буду висуватися 20 вересня. Поки намагаюся вивчити проходи між корпусами, благо в цьому мені допомагає їхній додаток із детальним планом території університету. Масштаби університету очевидно не розраховані на одного стрільця, тому якщо всі моментально почнуть евакуацію, а не залишаться в корпусах, то можливо виживуть", — продовжується далі в листі.

Психічне здоров'я стрілка в Пермі

Наприкінці своєї публікації Бекмансуров пише, що він ненавидить себе, йому чується дзвін, який ніби здавлював його голову в лещатах. За день до нападу він почувався спокійно, але в той же час все йому здавалося як уві сні.

"Я ненавиджу себе, але я хочу заподіяти біль усім, хто встане на моєму шляху. Дзвін став ще сильнішим, ніби мою голову здавлюють лещата. Не покидає відчуття того, що все навколо всього лише сон. Не бачу сенсу писати щось ще. Насамкінець можу сказати, що я не перший і далеко не останній. Вас не врятує заборона зброї, вас вбиватимуть машинами, бомбами, ножами, всім, що трапиться під руку. Такі покидьки, як я, знищуватимуть все навколо вас, тому що світ прогнив, ви всі згнили зсередини", — резюмує стрілок із Пермі.

Фото: Скріншот

Що відомо про стрілянину в Пермі

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня в Пермському державному університеті невідомий відкрив стрілянину. Нападник убив 8 осіб, 26 отримали поранення. Студентам довелося рятуватися втечею через вікна, а нападник забарикадувався в одному з корпусів ПДНДУ. Поліцейський знешкодив терориста. Ним виявився 18-річний Тимур Бекмансуров.

Знешкодили нападника співробітник ДПС, який один із перших прибув на місце події. Йому довелося відкрити по ньому вогонь, Бекмансуров знаходиться в лікарні з пораненням ніг і частин тіла.