Теракт у Пермі: опубліковані кадри розстрілу людей в університеті (фото, відео)

Стрілка, який влаштував теракт у Пермі, поранив і знешкодив співробітник ДПС, який одним з перших прибув на місце НП.

18-річний Тимур Бекмансуров, який відкрив стрілянину в Пермському університеті і вбив вісьмох людей, живий і перебуває в лікарні. Про це повідомляє пресслужба МВС РФ.

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За даними силовиків, першими в ПДНДУ прибув екіпаж полку ДПС ДАІ.

Молодший лейтенант Костянтин Калінін увійшов у головний корпус університету, де сталася стрілянина, а його колега по службі Володимир Макаров зайнявся евакуацією студентів і педагогів.

Побачивши правоохоронця, 18-річний стрілець Тимур Бекмансуров зробив кілька пострілів. Молодший лейтенант у ході вогню поранив терориста і знешкодив його, після чого став надавати першу медичну допомогу.

Слідчий комітет РФ повідомляє, що Тимур Бекмансуров живий і перебуває в лікарні у важкому стані.

Видання Baza також опублікувало відео, на якому зображено момент нападу 18-річного стрільця на Пермський держуніверситет. Спершу терорист відкрив стрілянину на вулиці, коли біля входу до ВНЗ зібралися студенти.

"Стрілок поранив одну людину, після цього люди розбіглися, а потерпілого занесли всередину. Але Бекмансуров зайшов у будівлю і продовжив стріляти", — йдеться в підписі до відеоролика.

Зайшовши в будинок ПДНДУ, 18-річний Тимур Бекмансуров добив пораненого.

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[ + – ] Розстріл людей у Пермському держуніверситеті

За даними Mash, 18-річний стрілець Тимур Бекмансуров був госпіталізований з пораненням грудної клітини, пораненням ніг, ураженням кишечника і печінки. Журналісти стверджують, що пермський терорист перебуває у вкрай важкому стані, зараз його оперують.

[ + – ] 18-річний Тимур Бекмансуров, який влаштував стрілянину в ПДНДУ

Молодший лейтенант поліції Костянтин Калінін, який знешкодив терориста, розповів, що відбувалося в ПДНДУ в перші хвилини після прибуття екіпажу ДПС.

За словами правоохоронця, 18-річний стрілець зі зброєю спускався по сходах. Калінін зажадав кинути зброю, а Тимур Бекмансуров у відповідь зробив постріл.

Костянтин Калінін не розгубився, застосував вогнепальну зброю і знешкодив терориста, який влаштував теракт у Пермі.

[ + – ] Поліцейський, котрий знешкодив Тимура Бекмансурова

Стрілянина в Пермі — деталі теракту

У понеділок вранці, 20 вересня, сталася стрілянина в Пермі — озброєний чоловік організував напад на Пермський держуніверситет. Студенти, почувши звуки стрілянини, рятувалися втечею через вікна навчального закладу.

Стрільцем виявився 18-річний Тимур Бекмансуров, який навчався в ПДНДУ на юридичному факультеті. Спершу РосЗМІ повідомляли про п'ять загиблих у результаті стрілянини в Пермському університеті.

Пізніше Фокус повідомив, що число жертв теракту в Пермі збільшилося до 8 осіб. У наслідку стрілянини в ПДНДУ також постраждали 24 людини, які отримали різні травми і поранення. Стрілка Тимура Бекмансурова у важкому стані відвезли до лікарні.