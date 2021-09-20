Теракт в Перми: опубликованы кадры расстрела людей в университете (фото, видео)

Стрелка, устроившего теракт в Перми, ранил и обезвредил сотрудник ДПС, который одним из первых прибыл на место ЧП.

18-летний Тимур Бекмансуров, открывший стрельбу в Пермском университете и убивший восьмерых человек, жив и находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

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По данным силовиков, первыми в ПГНИУ прибыл экипаж полка ДПС ГИБДД.

Младший лейтенант Константин Калинин вошел в главный корпус университета, где произошла стрельба, а его коллега по службе Владимир Макаров занялся эвакуацией студентов и педагогов.

Увидев правоохранителя, 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров произвел несколько выстрелов. Младший лейтенант в ходе ответного огня ранил террориста и обезвредил его, после чего стал оказывать первую медицинскую помощь.

Следственный комитет РФ сообщает, что Тимур Бекмансуров жив и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Издание Baza также опубликовало видео, на котором запечатлен момент нападения 18-летнего стрелка на Пермский госуниверситет. Сперва террорист открыл стрельбу на улице, когда у входа в вуз собрались студенты.

"Стрелок ранил одного человека, после этого люди разбежались, а пострадавшего занесли внутрь. Но Бекмансуров зашел в здание и продолжил стрелять", — говорится в подписи к видеоролику.

Зайдя в здание ПГНИУ, 18-летний Тимур Бекмансуров добил раненого.

Внимание, жестокие кадры! Не рекомендуется к просмотру лицам моложе 18 лет, а также людям со слабой психикой!

[ + – ] Расстрел людей в Пермском госуниверситете

По данным Mash, 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров был госпитализирован с ранением грудной клетки, ранением ног, поражением кишечника и печени. Журналисты утверждают, что пермский террорист находится в крайне тяжелом состоянии, сейчас его оперируют.

[ + – ] 18-летний Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в ПГНИУ

Младший лейтенант полиции Константин Калинин, обезвредивший террориста, рассказал, что происходило в ПГНИУ в первые минуты после прибытия экипажа ДПС.

По словам правоохранителя, 18-летний стрелок с оружием спускался по лестнице. Калинин потребовал бросить оружие, а Тимур Бекмансуров в ответ произвел выстрел.

Константин Калинин не растерялся, применил огнестрельное оружие и обезвредил террориста, устроившего теракт в Перми.

[ + – ] Полицейский, обезвредивший Тимура Бекмансурова

Стрельба в Перми — детали теракта

В понедельник утром, 20 сентября, произошла стрельба в Перми — вооруженный мужчина организовал нападение на Пермский госуниверситет. Студенты, услышав звуки стрельбы, спасались бегством через окна учебного заведения.

Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров, который учился в ПГНИУ на юридическом факультете. Сперва росСМИ сообщали о пяти погибших в результате стрельбы в Пермском университете.

Позже Фокус сообщил, что число жертв теракта в Перми увеличилось до 8 человек. В результате стрельбы в ПГНИУ также пострадали 24 человека, получившие различные травмы и ранения. Стрелка Тимура Бекмансурова в тяжелом состоянии увезли в больницу.