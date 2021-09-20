"Я буду уничтожать все, мир прогнил изнутри": в сети появилось письмо стрелка из Перми (фото)

Тимур Бекмансуров детально описал о том, как он получил оружие, какой была его первоначальная цель, а также усиливающийся звон в голове за день до нападения.

18-летний Тимур Бекмансуров, открывший огонь в Пермском университете перед своими действиями оставил письмо на своей странице во "ВКонтакте". Об этом сообщает baza.io

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На своей странице в запрещенной в Украине социальной сети пермский стрелок детально описал то, как готовился к нападению, начиная от покупки оружия и заканчивая местом и днем для нападения.

Как пермский стрелок получил оружие

По словам Бекмансурова, он с середины 10 класса начал копить деньги на покупку оружия и к марту 2021 он накопил достаточную сумму. После этого он начал получать разрешение на его приобретение. Перед прохождением теста у психолога, он проходил его в интернете. Следующим этапом была сдача теста на безопасное обращение с оружием и дополнительная проверка по условиям хранения оружия.

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Цель пермского стрелка

Первоначальной целью была школа, в которой учился Бекмансуров, но в марте 2021 он решил поменять свою цель.

"Школа была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни, да и у детишек там не особо много путей отхода для спасения", — пишет стрелок.

Пермский стрелок выбрал университет из-за того, что там много корпусов и соответственно студентов, "есть где разгуляться" и это "не самое худшее место, чтобы умереть".

"Определился с датой, буду выдвигаться 20 сентября. Пока пытаюсь изучить проходы между корпусами, благо в этом мне помогает их приложение с детальным планом территории университета. Масштабы университета явно не расчитаны на одного стрелка, поэтому если все моментально начнут эвакуацию, а не останутся в корпусах, то возможно выживут", — продолжается дальше в письме.

Психическое здоровье стрелка в Перми

В конце своей публикации Бекмансуров пишет, что он ненавидит себя, ему слышится звон, который будто сдавливал его голову в тисках. За день до нападения он чувствовал себя спокойно, но в то же время все ему казалось как во сне.

"Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, кто встанет на моем пути. Звон стал еще сильнее, будто бы мою голову сдавливают тиски. Не покидает ощущение того, что все вокруг всего лишь сон. Не вижу смысла писать что-то еще. Под конец могу сказать, что я не первый и далеко не последний. Вас не спасет запрет оружия, вас будут убивать машинами, бомбами, ножами, всем, что попадется под руку. Такие отбросы, как я, будут уничтожать все вокруг вас, потому что мир прогнил, вы все сгнили изнутри", — резюмирует стрелок из Перми.

Фото: скриншот

Что известно о стрельбе в Перми

Напомним, сегодня, 20 сентября в Пермском государственном университете неизвестный открыл стрельбу. Нападающий убил 8 человек, 26 получили ранения. Студентам пришлось спасаться бегством через окна, а нападавший забаррикадировался в одном из корпусов ПГНИУ. Полицейский обезвредил террориста. Им оказался 18-летний Тимур Бекмансуров.

Обезвредили нападавшего сотрудник ДПС, который один из первых прибыл на место происшествия. Ему пришлось открыть по нему огонь, Бекмансуров находится в больнице с ранением ног и частей тела.