Стрілянина в Пермі: 18-річний терорист живий і перебуває у важкому стані (фото)
За інформацією журналістів, Тимур Бекмансуров підключений до апарату штучної вентиляції легенів, а його палату охороняють силовики.
Пермський стрілок Тимур Бекмансуров, який зробив збройний напад на державний університет, виявився живим і перебуває в реанімації, повідомляє Telegram-канал Mash.
За даними каналу, "пермський стрілок" у вкрай важкому становище: у нього вогнепальні поранення кінцівок і грудей. Зараз 18-річний хлопець без свідомості і підключений до апарату ШВЛ.
Інформацію про те, що Тимур Бекмансуров живий, підтвердили в Слідчому комітеті Російської федерації.
"При затриманні у зв'язку з наданням опору він був поранений, після чого доставлений до медичного закладу", — повідомили там.
Telegram-канал NEXTA Live уточнює, що пермський стрілок зараз у лікарні, а його охороняють правоохоронці.
Стрілянина в Пермі — хронологія подій
У понеділок, 20 вересня, в Пермському державному університеті Тимур Бекмансуров відкрив стрілянину. Нападник забарикадувався у 8 корпусі вузу, студентам довелося залишати будівлю через вікна.
Пізніше стало відомо, що атаку на Пермський державний університет організував 18-річний студент цього навчального закладу Тимур Бекмансуров, і його жертвами стали вісім осіб.
При цьому пресслужба Пермського держуніверситету повідомила, що пермського стрілка ліквідовано, проте пізніше це повідомлення видалила.
Виявилося, що, побачивши одного з правоохоронців, Тимур Бекмансуров зробив кілька пострілів. У ході вогню поліцейський поранив терориста і знешкодив його, після чого став надавати йому першу медичну допомогу.
Перед своїми діями Тимур Бекмансуров залишив лист на своїй сторінці у "ВКонтакте", в якому детально описав про те, як він отримав зброю, якою була його первинна мета, а також повідомив про сильний дзвін у голові за день до нападу.
Також у мережі з'явився повний запис із камер спостереження, на яких відображена стрілянина в Пермі, влаштована Бекмансуровим.