Стрілянина в Пермі: 18-річний терорист живий і перебуває у важкому стані (фото)

За інформацією журналістів, Тимур Бекмансуров підключений до апарату штучної вентиляції легенів, а його палату охороняють силовики.

Пермський стрілок Тимур Бекмансуров, який зробив збройний напад на державний університет, виявився живим і перебуває в реанімації, повідомляє Telegram-канал Mash.

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За даними каналу, "пермський стрілок" у вкрай важкому становище: у нього вогнепальні поранення кінцівок і грудей. Зараз 18-річний хлопець без свідомості і підключений до апарату ШВЛ.

[ + – ] Пермський стрілок живий і перебуває на ШВЛ

Інформацію про те, що Тимур Бекмансуров живий, підтвердили в Слідчому комітеті Російської федерації.

"При затриманні у зв'язку з наданням опору він був поранений, після чого доставлений до медичного закладу", — повідомили там.

Telegram-канал NEXTA Live уточнює, що пермський стрілок зараз у лікарні, а його охороняють правоохоронці.

[ + – ] Пермський стрілок Тимур Бекмансуров живий — його прооперували

Стрілянина в Пермі — хронологія подій

У понеділок, 20 вересня, в Пермському державному університеті Тимур Бекмансуров відкрив стрілянину. Нападник забарикадувався у 8 корпусі вузу, студентам довелося залишати будівлю через вікна.

Пізніше стало відомо, що атаку на Пермський державний університет організував 18-річний студент цього навчального закладу Тимур Бекмансуров, і його жертвами стали вісім осіб.

При цьому пресслужба Пермського держуніверситету повідомила, що пермського стрілка ліквідовано, проте пізніше це повідомлення видалила.

Виявилося, що, побачивши одного з правоохоронців, Тимур Бекмансуров зробив кілька пострілів. У ході вогню поліцейський поранив терориста і знешкодив його, після чого став надавати йому першу медичну допомогу.

Перед своїми діями Тимур Бекмансуров залишив лист на своїй сторінці у "ВКонтакте", в якому детально описав про те, як він отримав зброю, якою була його первинна мета, а також повідомив про сильний дзвін у голові за день до нападу.

Також у мережі з'явився повний запис із камер спостереження, на яких відображена стрілянина в Пермі, влаштована Бекмансуровим.