Стрельба в Перми: 18-летний террорист жив, его охраняют 20 силовиков (видео)

Пермского террориста ввели в медикаментозный сон из-за нестабильного состояния и в ближайшее время силовики не смогут его допросить.

18-летний Тимур Бекмансуров, устроивший теракт в Перми, находится в крайне тяжелом состоянии после операции. Об этом сообщает 112.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам журналистов, медики смогли остановить сильное кровотечение у Тимура Бекмансурова, которого из огнестрельного оружия обезвредил сотрудник ДПС.

18-летнего террориста, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете, оперировали около четырех часов. В ближайшее время правоохранители не смогут допросить Тимура Бекмансурова, поскольку врачи ввели стрелка в медикаментозный сон.

"У Бекмансурова сильно повреждены печень и кишечник. Медики ввели его в медикаментозный сон из-за нестабильного состояния. В ближайшее время допросить преступника не получится", — информируют журналисты.

Издание Baza утверждает, что 18-летнего стрелка Тимура Бекмансурова, устроившего теракт в Перми, охраняют 20 силовиков.

Для безопасности самого террориста пятеро полицейских дежурят внутри больницы, еще 13 — по периметру медицинского учреждения. Помимо этого, власти выделили еще двух бойцов ОМОНа.

"Все они вооружены табельным оружием. Еще 6 сотрудников полиции выделены в резерв. Стрелок продолжает лежать в реанимации, в окружении врачей и полицейских – на случай, если кто-то захочет ему отомстить", — добавили журналисты.

После обыска в квартире у Тимура Бекмансурова на улице Новосибирской силовики изъяли компьютеры, 21 патрон 12-го калибра, коробки из-под боеприпасов, флешки и симкарты. При себе 18-летний террорист в Пермском госуниверситете имел ружье "Huglu Atrox Pump", патронтаж, 100 патронов и сумку, в которой был паспорт, СНИЛС и разрешение на огнестрельное оружие.

Более того, как информируют журналисты Baza, Тимур Бекмансуров открыл стрельбу еще на улице. Опубликовано видео, на котором видно, что 18-летний террорист возле здания ПГНИУ выстрелил в водителя мимо проезжающей машины, после чего направился в главный корпус университета.

[ + – ] Тимур Бекмансуров обстрелял автомобиль возле ПГНИУ

Стрельба в Перми — хронология событий

В понедельник, 20 сентября, произошла стрельба в Перми. 18-летний Тимур Бекмансуров с огнестрельным оружием проник в здание Пермского госуниверситета и открыл стрельбу по студентам. Жертвами террориста стали 8 человек, около 30 получили различные травмы и ранения.

Сперва СМИ и пресс-служба ПГНИУ сообщали, что правоохранители обезвредили и ликвидировали террориста. Через время МВД опровергло информацию о ликвидации и заявило, что Тимур Бекмансуров жив, и его в тяжелом состоянии госпитализировали.

18-летнего стрелка Тимура Бекмансурова, устроившего теракт в Перми, обезвредил сотрудник ДПС Константин Калинин, который прибыл с коллегой на место ЧП одним из первых. Террорист проигнорировал требование бросить оружие, произвел выстрел в сторону силовика, а правоохранитель применил табельное оружие и обезвредил стрелка.

Позже в соцсетях опубликовали послание Тимура Бекмансурова, которое террорист опубликовал перед бойней в Пермском госуниверситете.

К вечеру появилась информация, что силовики допросили таксиста, который подвозил Тимура Бекмансурова 20 сентября. По словам мужчины, стрелок, устроивший теракт в Перми, был в балаклаве, и отказался класть сумку, в которой было оружие, в багажник.