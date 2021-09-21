"Ідеальна дитина": силовики допитали матір 18-річного терориста з Пермі (відео)

Тимур Бекмансуров називав людей "біосміттям" і розповідав знайомим по школі, що добре знається на зброї.

Мати "пермського стрілка" Наталія Бекмансурова розповіла силовикам, як проходило дитинство Тимура і коли юнак купив зброю, з якої розстрілював людей в Пермському держуніверситеті. Витяги з допиту публікує видання Lifeshot.

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Дитинство та юність Тимура Бекмансурова

Наталя називає Тимура, який влаштував теракт у Пермі, ідеальною дитиною, який їй завжди допомагав, ніколи не курив і не вживав спиртного.

"Жодних відхилень у психічному стані, агресії з його боку ніколи не було. Наскільки я знаю, він багато читав інформації на військову тему, зокрема про Сирію, де раніше у відрядженні перебував його батько", — продовжила мати "пермського стрілка".

Кілька місяців тому Тимур Бекмансуров видалив свою сторінку в соцмережі "ВКонтакте" і весь час проводив вдома. За словами Наталії, її син не любив людей, уникав галасливих місць і завжди спілкувався тільки з певним колом осіб. У 2020 році Тимур Бекмансуров в інтернеті замовив військову каску зеленого кольору, яку через час перефарбував у чорний.

Навчання, за словами Наталії, давалося Тимуру легко через хорошу пам'ять. З батьком вони розлучилися в 2009 році, оскільки чоловік не міг прийняти той факт, що у нього народився хворий син (астма — ред.). З 2014 року Тимур Бекмансуров почав жити разом із матір'ю, а у віці 11-14 років хлопчик зацікавився комп'ютерними шутерами на військову тематику.

"У сина раніше була дівчина. Вона його однокласниця. Вони вчилися разом до 9-го класу. Наскільки я знаю, навесні 2021-го вони розлучилися (в травні Тимур купив зброю — ред.). З якої причини, не знаю", — додала Наталя в процесі допиту.

Тимур Бекмансуров погано здав ЄДІ та вирішив вступати в Пермський держуніверситет на юридичний факультет за спеціальністю "судова експертиза". За словами Наталії, її син мріяв стати військовим або поліцейським, проте за станом здоров'я він не зміг би пройти медкомісію. Протягом останніх трьох років "пермський стрілок" не грав у комп'ютерні ігри, оскільки продав свій комп'ютер по запчастинах.

Тимур Бекмансуров — покупка зброї

Тимур попереджав свою матір, що купить собі рушницю, коли йому виповниться 18 років. Батько дитини спокійно реагував на бажання сина, а ось Наталя була проти таких покупок.

"Пермський стрілок" із першого разу пройшов всю медичну комісію на право придбання і зберігання зброї: лікар-психіатр дав юнакові вирішувати тести, які Тимур раніше переглядав в інтернеті. Після отримання дозволу терорист купив собі мисливську рушницю турецького виробництва і патрони.

Наталя передбачає, що її син збирав гроші на покупку рушниці, а частину грошей йому переказав батько. Вогнепальна зброя зберігалася в сейфі, ключ від якого був тільки у Тимура.

Тимур Бекмансуров — стосунки з батьком-військовим

Мати "пермського стрілка" також розповіла, які були стосунки в сина з батьком. За словами Наталії Бекмансурової, її колишній чоловік спочатку був співробітником патрульно-постової служби, а потім його перевели в групу швидкого реагування при черговій частині.

"У міліції він відпрацював 10 років, після цього звільнився. Деякий час працював охоронцем у магазині, з 2012 року почав служити в армії за контрактом. Мій чоловік щомісяця надсилав аліменти на утримання сина — 7-10 тисяч рублів", — додала жінка.

Тимур Бекмансуров — день теракту в Пермі

20 вересня Наталія приблизно о 8 годині ранку пішла на роботу, а Тимур залишався вдома, оскільки йому на пари потрібно було на 10:00. Жінка нічого незвичайного в поведінці сина не помітила. В Instagram Наталія Бекмансурова побачила інформацію про стрілянину в університеті та спробувала зв'язатися з Тимуром, однак на повідомлення він не відповів.

"Потім я побачила, що стрілянину влаштував мій син. Я була в шоці від побаченого, побігла до місця навчання сина і повідомила співробітникам поліції, що я мама Тимура Бекмансурова. Пізніше від співробітників правоохоронних органів я дізналася, що мій син поранений і знаходиться в лікарні", — підсумувала жінка на допиті.

[ + – ] Перший коментар матері "пермського стрілка" після теракту в ПДНДУ

Стрілянина в Пермі — що говорять про терориста знайомі по школі

Ельвіра Заріпова, яка вчилася в одній школі з "пермським стрілком", розповідає, що Тимур Бекмансуров поводився тихо і спокійно в навчальному закладі, і друзів у нього майже не було.

"Хтось знав, що він займався стрільбою. Тобто коли він вийшов сьогодні в берцях, балаклаві й із сумкою. Так, хлопчик займається стрільбою, що такого… Але ніхто навіть не підозрював, що він піде ніби стріляти. Ніхто від нього не очікував, ніхто про нього не відгукувався погано", — розповіла Ельвіра в коментарі журналістам.

Ще одна знайома "пермського стрілка" стверджує, що Тимур Бекмансуров мав нацистські нахили і постійно говорив про Адольфа Гітлера.

"Він постійно поводився дуже дивно. Пониклий, тобто у нього були якісь нацистські нахили. Постійно говорив про Гітлера, постійно говорив про зброю, як він в ній добре розбирається. Він наркотики вживав якісь, типу насвая, щось подібне… Він не говорив, що в нього якась ідеологія, просто говорив, що всі люди — біосміття і не повинні жити. Я ніби такий же, тому піду зроблю це", — заявила ще одна знайома по школі Тимура Бекмансурова, який влаштував теракт у Пермі.

[ + – ] Характеристика Тимура Бекмансурова від знайомих по школі

Стрілянина в Пермі — як це було

У понеділок, 20 вересня, сталася стрілянина в Пермі, в процесі якої загинули 8 осіб, майже 30 отримали різні травми і вогнепальні поранення. Терористом виявився 18-річний Тимур Бекмансуров, який навчався в Пермському держуніверситеті на юридичному факультеті.

ЗМІ та керівництво ПДНДУ стверджували, що силовикам вдалося ліквідувати стрілка під час перестрілки. Через якийсь час МВС випустило пресреліз, в якому повідомило, що пермський терорист Тимур Бекмансуров живий і перебуває в реанімації.

Тимура Бекмансурова зміг знешкодити співробітник ДПС Костянтин Калінін, який одним із перших прибув на місце теракту в ПДНДУ.

Перед стрільбою в ПДНДУ Тимур Бекмансуров опублікував у соцмережах лист, в якому розповів, як він купив зброю і чому наважився на теракт у Пермі.

Після госпіталізації лікарі прооперували "пермського стрілка" і ввели його в медикаментозний сон. Медики підтвердили, що Тимур Бекмансуров живий і перебуває під охороною 20 силовиків. Терористові виділили посилену охорону, щоб ніхто не зміг помститися за бійню в ПДНДУ.