"Идеальный ребенок": силовики допросили мать 18-летнего террориста из Перми (видео)

Тимур Бекмансуров называл людей "биомусором" и рассказывал знакомым по школе, что хорошо разбирается в оружии.

Мать "пермского стрелка" Наталья Бекмансурова рассказала силовикам, как проходило детство Тимура и когда юноша купил оружие, из которого расстреливал людей в Пермском госуниверситете. Выдержки из допроса публикует издание Lifeshot.

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Детство и юность Тимура Бекмансурова

Наталья называет Тимура, устроившего теракт в Перми, идеальным ребенком, который ей всегда помогал, никогда не курил и не употреблял спиртного.

"Никаких отклонений в психическом состоянии, агрессии с его стороны никогда не было. Насколько я знаю, он много читал информации на военную тему, в частности про Сирию, где раньше в командировке находился его отец", — продолжила мать "пермского стрелка".

Несколько месяцев назад Тимур Бекмансуров удалил свою страницу в соцсети "ВКонтакте" и все время проводил дома. По словам Натальи, ее сын не любил людей, избегал шумных мест и всегда общался только с определенным кругом лиц. В 2020 году Тимур Бекмансуров в интернете заказал военную каску зеленого цвета, которую через время перекрасил в черный.

Учеба, по словам Натальи, давалась Тимуру легко из-за хорошей памяти. С отцом они развелись в 2009 году, поскольку мужчина не мог принять тот факт, что у него родился больной сын (астма — ред.). С 2014 года Тимур Бекмансуров стал жить вместе с матерью, а в возрасте 11-14 лет мальчик заинтересовался компьютерными шутерами на военную тематику.

"У сына ранее была девушка. Она его одноклассница. Они учились вместе до 9-го класса. Насколько я знаю, весной 2021-го они расстались (в мае Тимур купил оружие — ред.). По какой причине, не знаю", — добавила Наталья в ходе допроса.

Тимур Бекмансуров плохо сдал ЕГЭ и решил поступать в Пермский госуниверситет на юридический факультет по специальности "судебная экспертиза". По словам Натальи, ее сын мечтал стать военным или полицейским, однако по состоянию здоровья он не смог бы пройти медкомиссию. Последние три года "пермский стрелок" не играл в компьютерные игры, поскольку продал свой компьютер по запчастям.

Тимур Бекмансуров — покупка оружия

Тимур предупреждал свою мать, что купит себе ружье, когда ему исполнится 18 лет. Отец ребенка спокойно реагировал на желание сына, а вот Наталья была против таких покупок.

"Пермский стрелок" с первого раза прошел всю медицинскую комиссию на право приобретения и хранения оружия: врач-психиатр дал юноше решать тесты, которые Тимур ранее просматривал в интернете. После получения разрешения террорист купил себе охотничье ружье турецкого производства и патроны.

Наталья предполагает, что ее сын копил деньги на покупку ружья, а часть денег ему перевел отец. Огнестрельное оружие хранилось в сейфе, ключ от которого был только у Тимура.

Тимур Бекмансуров — отношения с отцом-военным

Мать "пермского стрелка" также рассказала, какие были отношения у сына с отцом. По словам Натальи Бекмансуровой, ее бывший муж сначала был сотрудником патрульно-постовой службы, а потом его перевели в группу быстрого реагирования при дежурной части.

"В милиции он отработал 10 лет, после этого уволился. Некоторое время работал охранником в магазине, с 2012 года стал служить в армии по контракту. Мой муж ежемесячно присылал алименты на содержание сына — 7–10 тысяч рублей", — добавила женщина.

Тимур Бекмансуров — день теракта в Перми

20 сентября Наталья около 8 часов утра ушла на работу, а Тимур оставался дома, поскольку ему на пары нужно было к 10:00. Женщина ничего необычного в поведении сына не заметила. В Instagram Наталья Бекмансурова увидела информацию о стрельбе в университете и попыталась связаться с Тимуром, однако на сообщения он не ответил.

"Потом я увидела, что стрельбу устроил мой сын. Я была в шоке от увиденного, побежала к месту учебы сына и сообщила сотрудникам полиции, что я мама Тимура Бекмансурова. Позднее от сотрудников правоохранительных органов я узнала, что мой сын ранен и находится в больнице", — подытожила женщина на допросе.

[ + – ] Первый комментарий матери "пермского стрелка" после теракта в ПГНИУ

Стрельба в Перми — что говорят о террористе знакомые по школе

Эльвира Зарипова, которая училась в одной школе с "пермским стрелком", рассказывает, что Тимур Бекмансуров вел себя тихо и спокойно в учебном заведении, и друзей у него почти не было.

"Кто-то знал, что он занимался стрельбой. То есть когда он вышел сегодня в берцах, балаклаве и с сумкой. Да, мальчик занимается стрельбой, что такого… Но никто даже не подозревал, что он пойдет как бы стрелять. Никто от него не ожидал, Никто о нем не отзывался плохо", — рассказала Эльвира в комментарии журналистам.

Еще одна знакомая "пермского стрелка" утверждает, что Тимур Бекмансуров имел нацистские наклонности и постоянно говорил про Адольфа Гитлера.

"Он постоянно вел себя очень странно. Поникший, то есть у него были какие-то нацистские наклонности. Постоянно говорил про Гитлера, постоянно говорил про оружие, как он в нем хорошо разбирается. Он наркотики употреблял какие-то, в районе насвая, что-то подобное… Он не говорил, что у него какая-то идеология, просто говорил, что все люди — биомусор и не должны жить. Я как бы такой же, поэтому пойду сделаю это", — заявила еще одна знакомая по школе Тимура Бекмансурова, устроившего теракт в Перми.

[ + – ] Характеристика Тимура Бекмансурова от знакомых по школе

Стрельба в Перми — как это было

В понедельник, 20 сентября, произошла стрельба в Перми, в ходе которой погибло 8 человек, около 30 получили различные травмы и огнестрельные ранения. Террористом оказался 18-летний Тимур Бекмансуров, который учился в Пермском госуниверситете на юридическом факультете.

СМИ и руководство ПГНИУ утверждали, что силовикам удалось ликвидировать стрелка во время перестрелки. Через какое-то время МВД выпустило пресс-релиз, в котором сообщило, что пермский террорист Тимур Бекмансуров жив и находится в реанимации.

Тимура Бекмансурова смог обезвредить сотрудник ДПС Константин Калинин, который одним из первых прибыл на место теракта в ПГНИУ.

Перед стрельбой в ПГНИУ Тимур Бекмансуров опубликовал в соцсетях послание, в котором рассказал, как он купил оружие и почему решился на теракт в Перми.

После госпитализации врачи прооперировали "пермского стрелка" и ввели его в медикаментозный сон. Медики подтвердили, что Тимур Бекмансуров жив и находится под охраной 20 силовиков. Террористу выделили усиленную охрану, чтобы никто не смог отомстить за бойню в ПГНИУ.