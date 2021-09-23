"Был фанатом": в РФ предложили запретить Моргенштерна из-за стрельбы в Перми

Российского рэпера назвали частью идеологической кампании, которая "подталкивает молодых людей к агрессивному поведению".

В России предложили запретить творчество рэпера Моргенштерна после теракта в Перми. С такой инициативой выступила член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

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По ее словам, власти не сделали никаких выводов после трагедии в Казани, когда стрелок Ильназ Галявиев убил 9 человек в местной школе.

Дочь члена Совета Федерации РФ Елены Мизулиной также назвала "скулшутинг" серьезной проблемой, которая сама по себе "не рассосется". Топ-чиновница ответственность за теракт в Перми переложила на российского рэпера Моргенштерна, назвав его "уродом".

"Если мы на государственном уровне не прекратим пропаганду деструктива во всех медиа-пропаганду наркотиков, насилия, проституции- через различных так называемых лидеров общественного мнения — всяких Моргенштернов и им подобных уродов, то такие ситуации будут повторяться в будущем", — написала Екатерина Мизулина в соцсетях.

В комментарии изданию "Газета.Ру" Екатерина Мизулина заявила, что "пермский стрелок" Тимур Бекмансуров, устроивший теракт в Перми, был фанатом Моргенштерна.

"По нашим предварительным данным, он был фанатом Моргенштерна. Более подробно про это я не могу говорить", — заявила дочь Елены Мизулиной в общени с журналистами.

Член Общественной палаты РФ также назвала рэпера Моргенштерна частью идеологической кампании, которая "подталкивает молодых людей к агрессивному поведению".

"Это целенаправленная кампания идеологического характера для распространения информации, связанной с насилием, шок-контентом, информацией о маньяках и серийных убийцах, наркотиках и проституции. Все эти сообщества, группы и блогеры работают для того, чтобы сформировать определенные настроения у подростков и подтолкнуть их к совершению агрессивных действий", — резюмировала Мизулина в комментарии изданию.

На заявление чиновницы отреагировал адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин. По его словам, обвинения в адрес Алишера Моргенштерна являются попыткой политиков "хайпануть" и обвинить во всех бедах одного человека, хотя избирательный процесс в РФ уже подошел к концу.

"На мой взгляд, это самое простое решение — вместо того, чтобы что-то менять, улучшать жизнь к лучшему, можно, конечно, идти по пути того, чтобы во всем обвинять всегда одного человека и называть его причиной всех бед…Во времена моей юности популярным было выражение "во всем виноват Чубайс", сейчас, вероятно, во всем виноват Алишер Моргенштерн", — продолжил адвокат.

Подытоживая, Сергей Жорин отметил, что над обвинениями Екатерины Мизулиной можно было бы посмеяться, если бы это не было связано с трагедией в Пермском университете.

Стрельба в Перми — хронология событий

Утром 20 сентября произошла стрельба в Перми. 18-летний студент юридического факультета Тимур Бекмансуров зашел в здание ПГНИУ и начал расстреливать людей. Жертвами теракта в Перми стали 8 человек, более 30 пострадавших.

Сперва российские СМИ сообщали, что правоохранителям удалось обезвредить и ликвидировать "пермского стрелка". Однако через время МВД опровергло эту информацию и заявило, что 18-летний террорист Тимур Бекмансуров жив и находится под усиленной охраной в больнице.

Накануне теракта в Перми Тимур Бекмансуров в соцсетях опубликовал большое послание, в котором объяснил мотивы свои поступка.

21 сентября опубликовали расшифровку допроса матери Тимура Бекмансурова, которая рассказала, как проходило детство "пермского стрелка" и чем он увлекался до стрельбы в Перми.