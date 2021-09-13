Любые гастроли Моргенштерна в Украине запрещены, — СБУ

Секретарь ведомства Артем Дехтяренко в ходе общения с журналистами рассказал, что в списке Минкульта фигурируют обе фамилии исполнителя — как Валеев, так и Моргенштерн.

Выступления российского репера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн, запрещены в Украине, поскольку исполнитель включен в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

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Он напомнил, что в списке Минкульта запрещенных лиц фигурируют две фамилии – Валеев и Моргенштерн, поэтому СБУ дополнительно информировала уполномоченные органы о том, что ни о каких гастролях в Украине не может быть и речи.

Дехтяренко отметил, что решение СБУ запретить концертную деятельность реперу базируется на лингвистической экспертизе, которая подтверждает, что артист в своем творчестве "пропагандируется культ насилия и жестокости, употребления и распространения наркотиков", что в свою очередь создает угрозу возникновения конфликтов по отношению к организаторам и участникам концертов.

"Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены", — сказал он.

Претензии к содержанию песен Моргенштерна высказывали и в России. В апреле против него завели административное дело о пропаганде наркотиков из-за двух клипов "Розовое вино — 2" и "Family". Проверить эти композиции на пропаганду наркотиков среди детей также просила Лига безопасного интернета. Директор Лиги Екатерина Мизулина направляла по этому поводу соответствующее обращение в МВД. Теперь репер давать концерты в России тоже не может после того, как в Зюзинском суде города Москвы его признали виновным в пропаганде запрещенных веществ.

Сам Моргенштерн сожалеет о том, что не может приехать с гастролями в Украину, где, по его словам, проходили "самые сумасшедшие концерты" за всю жизнь артиста. Но в то же время он опасается за свою жизнь после инцидента в Одессе, где во время концерта члены "Правого сектора" совершили налет на клуб, после чего "вытащили директора и заставили извиняться".

Напомним, что ранее скандальны исполнитель с иронией упомянул сотрудников СБУ, которые закрыли въезд гражданину Валееву, в то время как в паспорте указана фамилия Моргенштерн.

Также в интервью Дмитрию Гордону репер заявил, что через 10-15 лет станет президентом России, а чем он будет заниматься на этом посту говорится в песне, которая была записана еще в 2017 году.