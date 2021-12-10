Моргенштерн у новому кліпі розповів, чому виїхав із Росії (відео)
Моргенштерн "передав привіт" голові Слідкому РФ Олександру Бастрикіну, зазначивши, що далеко від батьківщини почувається чудово, але планує колись повернутися.
23-річний російський репер Алішер Валєєв, більш відомий публіці як Моргенштерн, про втечу якого з Росії нещодавно повідомили всі ЗМІ, представив новий кліп на пісню "Домой", знятий у Дубаї, де він зараз перебуває разом зі своєю дружиною Діларою. У ньому він розповів про те, як живе зараз.
Пісня починається з розповіді про те, як артист покидав батьківщину, а на відео є записи з камер спостереження:
"Видали, как я дал по с*? Через границу по паспорту, прям в вагоне. Я просто сажусь на поезд, новость громче, чем камбек Оксимирона. Я нечаянно, старый, sorry".
У композиції співак, серед іншого, згадав, що вилетів із Росії, бо "там холодно", а також розповів, що в нього віджали його ресторан, натякнувши цим на останні звинувачення від голови СК Олександра Бастрикіна в тому, що він через соціальні мережі торгує наркотиками.
"Я в соцсетях торгую лишь своим [лицом], [забрали] рестик, но я не умру от голода", — співає він.
Моргенштерн каже, що поки не хоче додому, але колись повернеться, а зараз у нього все чудово:
"Скучаю по своим тачкам и ювелирке, но ниче не сияет ярче моей улыбки. Гуляем по Дубаю с пакетом бабок на перевес (Wait), вы можете забрать мой business, но не заберете happiness".
Кліп знято з властивим Алішеру розмахом. У кадрі багато натяків на розкішне життя, шопінг, дорогий годинник і прикраси, а також ексклюзивні машини. Так, пустелею співак ганяє на броньованому військовому авто Inkas Titan-D APC виробництва канадської компанії Inkas Vehicles. Остання є світовим лідером у виробництві броньованих автомобілів вищого класу, призначених для перевезення високопосадовців і тих, що забезпечують захист як пасажирам, так і водієві. Inkas Titan-D APC здатний витримати вибух заряду, еквівалент якого становить 6 кг тротилу. Коштує майже $400 тисяч.
Цілком імовірно, що автомобіль, показаний у кліпі, — власність Алішера. Такий самий йому подарували на весілля троє підприємців, серед яких — Улугбекхон Максумов, власник Inkas Vehicles.
У зйомках кліпу Моргенштерна брав участь і 17-річний блогер таджикський і співак Абдурозік. Особливістю зірки-початківця соцмереж є його незвичайна зовнішність. Оскільки він ріс у великій сім'ї, коли хлопчик захворів на рахіт, у батьків не знайшлося грошей на дороге лікування, що позначилося на розвитку дитини. Зараз зріст Абдурозіка — приблизно 100 см. Однак це не стало на заваді досягнення успіху. Сьогодні хлопець — буквально світова знаменитість, оскільки мем із ним постив навіть Шакіл О'Ніл. Він дуже гарно співає, знімає кліпи та збирає мільйони переглядів.
Усього за 12 годин після публікації відео Алішера зібрало понад 2,4 млн переглядів.
Нагадаємо, нещодавно Моргенштерн, якому вже кілька разів забороняли в'їзд в Україну, натякнув на завершення кар'єри, розповівши про це в кліпі на пісню "Я когда-нибудь уйду".