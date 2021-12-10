Моргенштерн у новому кліпі розповів, чому виїхав із Росії (відео)

Моргенштерн "передав привіт" голові Слідкому РФ Олександру Бастрикіну, зазначивши, що далеко від батьківщини почувається чудово, але планує колись повернутися.

23-річний російський репер Алішер Валєєв, більш відомий публіці як Моргенштерн, про втечу якого з Росії нещодавно повідомили всі ЗМІ, представив новий кліп на пісню "Домой", знятий у Дубаї, де він зараз перебуває разом зі своєю дружиною Діларою. У ньому він розповів про те, як живе зараз.

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Пісня починається з розповіді про те, як артист покидав батьківщину, а на відео є записи з камер спостереження:

"Видали, как я дал по с*? Через границу по паспорту, прям в вагоне. Я просто сажусь на поезд, новость громче, чем камбек Оксимирона. Я нечаянно, старый, sorry".

У композиції співак, серед іншого, згадав, що вилетів із Росії, бо "там холодно", а також розповів, що в нього віджали його ресторан, натякнувши цим на останні звинувачення від голови СК Олександра Бастрикіна в тому, що він через соціальні мережі торгує наркотиками.

"Я в соцсетях торгую лишь своим [лицом], [забрали] рестик, но я не умру от голода", — співає він.

Моргенштерн каже, що поки не хоче додому, але колись повернеться, а зараз у нього все чудово:

"Скучаю по своим тачкам и ювелирке, но ниче не сияет ярче моей улыбки. Гуляем по Дубаю с пакетом бабок на перевес (Wait), вы можете забрать мой business, но не заберете happiness".

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Кліп знято з властивим Алішеру розмахом. У кадрі багато натяків на розкішне життя, шопінг, дорогий годинник і прикраси, а також ексклюзивні машини. Так, пустелею співак ганяє на броньованому військовому авто Inkas Titan-D APC виробництва канадської компанії Inkas Vehicles. Остання є світовим лідером у виробництві броньованих автомобілів вищого класу, призначених для перевезення високопосадовців і тих, що забезпечують захист як пасажирам, так і водієві. Inkas Titan-D APC здатний витримати вибух заряду, еквівалент якого становить 6 кг тротилу. Коштує майже $400 тисяч.

Цілком імовірно, що автомобіль, показаний у кліпі, — власність Алішера. Такий самий йому подарували на весілля троє підприємців, серед яких — Улугбекхон Максумов, власник Inkas Vehicles.

У зйомках кліпу Моргенштерна брав участь і 17-річний блогер таджикський і співак Абдурозік. Особливістю зірки-початківця соцмереж є його незвичайна зовнішність. Оскільки він ріс у великій сім'ї, коли хлопчик захворів на рахіт, у батьків не знайшлося грошей на дороге лікування, що позначилося на розвитку дитини. Зараз зріст Абдурозіка — приблизно 100 см. Однак це не стало на заваді досягнення успіху. Сьогодні хлопець — буквально світова знаменитість, оскільки мем із ним постив навіть Шакіл О'Ніл. Він дуже гарно співає, знімає кліпи та збирає мільйони переглядів.

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Усього за 12 годин після публікації відео Алішера зібрало понад 2,4 млн переглядів.

Нагадаємо, нещодавно Моргенштерн, якому вже кілька разів забороняли в'їзд в Україну, натякнув на завершення кар'єри, розповівши про це в кліпі на пісню "Я когда-нибудь уйду".