Моргенштерн в новом клипе рассказал, почему уехал из России (видео)

Моргенштерн "передал привет" главе Следкома РФ Александру Бастрыкину, отметив, что вдали от родины чувствует себя прекрасно, но планирует когда-нибудь вернуться.

23-летний российский рэпер Алишер Валеев, больше известный публике как Моргенштерн, о бегстве которого из России недавно сообщили все СМИ, представил новый клип на песню "Домой", снятый в Дубае, где он сейчас находится вместе со своей женой Диларой. В нем он рассказал о том, как живет в данный момент.

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Песня начинается с рассказа о том, как артист покидал родину, а на видео есть записи из камер наблюдения:

"Видали, как я дал по с*? Через границу по паспорту, прям в вагоне. Я просто сажусь на поезд, новость громче, чем камбек Оксимирона. Я нечаянно, старый, sorry".

В композиции певец, среди прочего, упомянул, что улетел из России, потому что "там холодно", а также рассказал, что у него отжали его ресторан, намекнув тем самым на последние обвинения от главы СК Александра Бастрыкина в том, что он через социальные сети торгует наркотиками.

"Я в соцсетях торгую лишь своим [лицом], [забрали] рестик, но я не умру от голода", – поет он.

Моргенштерн говорит, что пока не хочет домой, но когда-нибудь вернется, а сейчас у него все отлично:

"Скучаю по своим тачкам и ювелирке, но ниче не сияет ярче моей улыбки. Гуляем по Дубаю с пакетом бабок на перевес (Wait), вы можете забрать мой business, но не заберете happiness"

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Клип снят с присущим Алишеру размахом. В кадре много намеков на роскошную жизнь, шопинг, дорогие часы и украшения, а также эксклюзивные машины. Так, по пустыне певец гоняет на бронированном военном авто Inkas Titan-D APC производства канадской компании Inkas Vehicles. Последняя является мировым лидером в производстве бронированных автомобилей высшего класса, предназначенных для перевозки высокопоставленных лиц и обеспечивающих защиту как пассажирам, так и водителю. Inkas Titan-D APC способен выдержать взрыв заряда, эквивалент которого составляет 6 кг тротила. Стоит он порядка $400 тысяч.

Вполне вероятно, что авто, показанное в клипе, – собственность самого Алишера. Точно такое же ему подарили на свадьбу трое предпринимателей, среди которых – Улугбекхон Максумов, собственник Inkas Vehicles.

В съемках клипа Моргенштерна принимал участие и 17-летний таджикский блогер и певец Абдурозик. Особенностью начинающей звезды соцсетей является его необычная внешность. Поскольку он рос в большой семье, когда мальчик заболел рахитом, у родителей не нашлось денег на дорогостоящее лечение, что сказалось на развитии ребенка. Сейчас рост Абдурозика – около 100 см. Однако это не стало препятствием для достижения успеха. Сегодня парень – буквально мировая знаменитость, поскольку мемы с ним постил даже Шакил О’Нил. Он очень красиво поет, снимает клипы и собирает миллионы просмотров.

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Всего за 12 часов после публикации видео Алишера собрало свыше 2,4 млн просмотров.

Напомним, не так давно Моргенштерн, которому уже несколько раз запрещали въезд в Украину, намекнул на завершение карьеры, рассказав об этом в клипе на песню "Я когда-нибудь уйду".