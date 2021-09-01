Свадьба Моргенштерна закончилась визитом полиции и обыском с собаками

Рэпер Алишер Валеев остался верен себе и устроил свадьбу, о которой будут говорить еще долго.

На Москва-реке в центре российской столицы отгремела одна из самых эпатажных свадеб лета – 23-летний рэпер Моргенштерн женился на 21-летней блогерше Диларе Зинатуллиной, устроив торжество в стиле 90-ых: с выкупом невесты, цыганскими песнями, свадебным авто с куклами и сердечками.

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После росписи в ЗАГСе основное празднование проходило на двухэтажном теплоходе, который предварительно задекорировали для свадьбы, установив две черные фигуры людей по пояс, развесив баннеры с сердечками, украшенными инициалами "АД", поставили сцену с большим количеством техники, а сам теплоход накрыли сверху тентом, чтоб никто из посторонних не мог видеть, что происходит внутри.

Однако в Сети появилось более чем достаточно видео, чтобы составить представление о том, как развлекались молодожены и гости.

[ + – ] Свадебное видео Моргенштерна и Дилары

Одним из самых обсуждаемых моментов торжества стало появление телеведущей Ксении Собчак в качестве тамады. Еще совсем недавно Моргенштерн отказывался давать ей интервью, заявив, что поговорит с ней только за 5 млн рублей, поэтому Ксения Анатольевна на его свадьбе стала для многих неожиданностью. Она приехала на свадьбу с высокой прической и винтажном желтом платье в стиле "дальней родственницы из Уфы".

[ + – ] Ксения Собчак в образе "дальней родственницы из Уфы" Фото: Соцсети

Более того, в конце праздника она в короне на голове вывела белую лошадь, на которой сидела Дилара в смокинге, и подвела ее к сцене, где всадницу ждал муж, переодетый в свадебное платье.

[ + – ] Ксения Собчак переоделась на свадьбе Моргенштерна в более "привычный" наряд

Второй сюрприз – присутствие на празднике Александра Реввы, с которым Моргенштерн поскандалил на премии Муз ТВ. Тогда комик и певец получил тарелку, а рэпер выскочил на сцену и потребовал провести новое голосование.

Однако, похоже, что артисты зарыли топор войны. Ревва спел свои хиты для молодоженов, а компания стриптизеров плясала в масках с его лицом и тарелками премии "Муз ТВ".

Самые яркие моменты вечеринки опубликовал телеграмм-канал "Немалахов".

Не обошлось без эпатажа и вокруг свадебного торта. Когда в зале появилось кондитерское изделие высотой 166,6 см и весом 666 кг, артист упал на него со сцены, а затем взялся поедать его руками.

[ + – ] Моргенштер в свадебном платье плюхнулся на торт из конопли.

Автор главного свадебного лакомства – известный кондитер Марина Синицкая.

"На этот торт ушло три тысячи яиц, 200 килограммов крема, 50 килограммов сливочного масла, 50 килограммов шоколада, 33 килограмма ядер конопли и 33 килограмма муки конопли. Это наш авторский десерт — конопляный торт. На самом деле он не имеет никакого "волшебного" эффекта", – рассказала мастер.

О подарках молодоженам на свадьбу известно немного. Как пишет телеграмм-канал Peopletalk, самым дорогим презентом Моргенштерну и Диларе стал бронированный автомобиль INKAS APC TITAN-D APC от Бека Максумова, Евгения Морозова и Артема Клюшина. В закупке такая машина стоит $400 тысяч, а после перелета и растаможивания ее цена еще выше. Авто выдерживает взрыв 6 килограммов тротила.

[ + – ] Автомобиль INKAS APC TITAN-D APC Фото: peopletalk.ru

Самая же большая неожиданность ждала виновников и гостей праздника практически в конце вечера, когда на теплоход нагрянула речная полиция с собаками и устроила обыск помещений на предмет наркотиков.

[ + – ] Полиция появилась практически в конце торжества

По этому поводу Ксения Собчак опубликовала в сториз видео обыска.

"Свадьба по классике закончилась ментами, которые устроили шмон. Час держали всех на корабле. Back to 90-е", – написала она.

[ + – ] Обыск на теплоходе

Напомним, Моргенштерн и Дилара расписались в последний день лета, а после официальной церемонии новоиспеченный супруг станцевал в ЗАГСе тверк. В этот же день вышло интервью певца, которое он дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону.