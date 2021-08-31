Моргенштерн женился на своей девушке Диларе: кадры свадьбы в стиле 90-ых

Моргенштерн превратил свою свадьбу в настоящее шоу, устроив все в лучших традициях прошлого века и открыто насмехаясь над пышными и пафосными свадьбами других знаменитостей.

Российский рэпер Моргенштерн, настоящее имя которого Алишер Валеев, в последний день лета, как и обещал, женился на своей девушке, блогере Диларе Зинатуллиной. Известный своими эпатажными выходками музыкант даже собственное бракосочетание превратил в настоящий перфоманс.

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Еще до росписи в ЗАГСе о свадьбе рэпера гудела вся российская столица. Причиной этого стали приготовления на теплоходе РИО-1, расположенном на Москва-реке напротив Международного делового центра, более известного как Москва-Сити. На борту разместили две огромные скульптуры людей по пояс, сделанные из черной ткани, сцену с большим количеством техники, 26 двуспальных кроватей с черными простынями и тому подобное.

Теплоход украсили баннерами, разрисованными сердечками с надписью "АД" (первые буквы имен жениха и невесты и элемент эпатажа). Журналисты также заметили, что к судну зачем-то привезли белую лошадь.

[ + – ] Возле теплохода, где планируется празднование свадьбы, заметили белую лошадь Фото: Только никому/Telegram

К вечеру у теплохода начали собираться гости: наблюдающие заметили маму жениха, а также цыганский коллектив, который направлялся на судно в концертных костюмах. Затем начали появляться и коллеги Моргенштерна по сцене.

[ + – ] Мать Моргенштерна спешит на свадьбу к сыну Фото: t.me/Peopletalkru

Как пишут росСМИ, все, кто обслуживает свадьбу, подписали договор о неразглашении. Даже адвокат артиста Сергей Жорин отказался что-либо комментировать прессе, сославшись на приватность мероприятия.

Сам же жених в сториз публикует видео того, как проходит день его бракосочетания. Например, он сначала позирует на унитазе, а операторы снимают его, затем, с употреблением нецензурной лексики, признается криком в любви Диларе у нее под домом, далее показан выкуп невесты, старый лимузин в сердечках, роспись в ЗАГСе, тверк певца прямо в госучреждении и тому подобное.

Кроме того, певец анонсировал интервью с украинским телеведущим Дмитрием Гордоном, которое выходит в день его бракосочетания.

Вся свадьба обставлена с элементами кича и отсылкой в 90-ые: старые авто с ленточками и привязанными куклами, наряд невесты, популярный лет 30 назад, свадебный букет из маковых головок, а также явно не по размеру костюм самого жениха.

По информации журналистов, угощать гостей планируют недорогим вином, простой выпечкой, самсой и пельменями. Такое меню – своего рода насмешка над пафосными свадьбами других знаменитостей.

Алишер и Дилара познакомились в 2017 году, но романтические отношения между ними завязались лишь год спустя. Музыкант сразу предложил девушке свободные отношения, с чем та не согласилась и бросила его. После череды краткосрочных связей Моргенштерн решил, что пришла пора остепениться, и захотел вернуть Дилару. Та согласилась, но взамен потребовала верности и серьезных отношений.

Девушка сама сделала ему предложение руки и сердца, однако позже Алишер, как и полагается, подарил возлюбленной обручальное кольцо. В день свадьбы новоиспеченная супруга рэпера поделилась фотографиями из ЗАГСа.

Напомним, Моргенштерну запретили приезд в Украину, в ответ на что он пообещал, что этого так просто не оставит. Мы также рассказывали, что ведущий Юрий Дудь столкнулся с неприятностями после интервью с рэпером.