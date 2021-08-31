Моргенштерн одружився зі своєю дівчиною Діларою: кадри весілля в стилі 90-их

Моргенштерн перетворив своє весілля на справжнє шоу, влаштувавши все в кращих традиціях минулого століття і відкрито насміхаючись над пишними і пафосними весіллями інших знаменитостей.

Російський репер Моргенштерн, справжнє ім'я якого Алішер Валєєв, в останній день літа, як і обіцяв, одружився зі своєю дівчиною, блогеркою Діларою Зінатулліною. Відомий своїми епатажними витівками музикант навіть власне одруження перетворив на справжній перфоманс.

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Ще до розпису в РАГСі про весілля репера гула вся російська столиця. Причиною цього стали приготування на теплоході РІО-1, розташованому на Москва-річці навпроти Міжнародного ділового центру, більш відомого як Москва-Сіті. На борту розмістили дві величезні скульптури людей по пояс, зроблені з чорної тканини, сцену з великою кількістю техніки, 26 двоспальних ліжок з чорними простирадлами тощо.

Теплохід прикрасили банерами, розмальованими сердечками з написом "АД" (перші букви імен нареченого і нареченої та елемент епатажу). Журналісти також помітили, що до судна для чогось привезли білого коня.

[ + – ] Біля теплохода, де планується святкування весілля, помітили білого коня Фото: Только никому/Telegram

До вечора біля теплохода почали збиратися гості: помітили маму нареченого, а також циганський колектив, який прямував на судно в концертних костюмах. Потім почали з'являтися і колеги Моргенштерна по сцені.

[ + – ] Мати Моргенштерна поспішає на весілля до сина Фото: t.me/Peopletalkru

Як пишуть РосЗМІ, усі, хто обслуговує весілля, підписали договір про нерозголошення. Навіть адвокат артиста Сергій Жорін відмовився що-небудь коментувати пресі, пославшись на приватність заходу.

Сам же жених у сторіз публікує відео того, як проходить день його одруження. Наприклад, він спочатку позує на унітазі, а оператори знімають його, потім, з вживанням нецензурної лексики, зізнається криком у любові Діларі в неї під будинком, далі показаний викуп нареченої, старий лімузин у сердечках, розпис у загсі, тверк співака прямо в держустанові тощо.

Крім того, співак анонсував інтерв'ю з українським телеведучим Дмитром Гордоном, яке виходить у день його одруження.

Усе весілля обставлене з елементами кічу і відсиланням у 90-ті: старі авто зі стрічками і прив'язаними ляльками, наряд нареченої, популярний років 30 тому, весільний букет з макових головок, а також явно не за розміром костюм самого нареченого.

За інформацією журналістів, пригощати гостей планують недорогим вином, простою випічкою, самсою і пельменями. Таке меню — свого роду насмішка над пафосними весіллями інших знаменитостей.

Алішер і Ділара познайомилися у 2017 році, але романтичні відносини між ними зав'язалися лише рік тому. Музикант відразу запропонував дівчині вільні відносини, з чим та не погодилася і кинула його. Після низки короткострокових зв'язків Моргенштерн вирішив, що настала пора бути розсудливим, і захотів повернути Ділару. Та погодилася, але замість зажадала вірності і серйозних відносин.

Дівчина сама зробила йому пропозицію руки і серця, однак пізніше Алішер, як і годиться, подарував коханій обручку. У день весілля новоспечена дружина репера поділилася фотографіями з РАГСу.

Нагадаємо, Моргенштерну заборонили приїзд в Україну, у відповідь на що він пообіцяв, що цього так просто не залишить. Ми також розповідали, що ведучий Юрій Дудь зіткнувся з неприємностями після інтерв'ю з репером.