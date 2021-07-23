Блогера Юрія Дудя судять за пропаганду наркотиків у його інтерв'ю з репером Моргенштерном

Також "під приціл" потрапила ще одна відверта бесіда Дудя: з блогером Івангаєм. У нього Юрій взяв інтерв'ю 4 місяці тому

Сьогодні вранці, 23 липня, в Зюзінському районному суді Москви відбулося чергове засідання у справі 34-річного блогера і журналіста Юрія Дудя, якого звинувачують у пропаганді наркотиків. Про це пише "Московський Комсомолець".

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Громадський діяч і колишній депутат Держдуми РФ Катерина Мізуліна звернулася до Головного управління з контролю за оборотом наркотиків МВС Росії з проханням провести перевірку програм Юрія Дудя на YouTube на предмет пропаганди наркотиків.

У ході експертизи порушення знайшли у двох випусках шоу "вДудь" — в інтерв'ю зі скандальним репером Моргенштерном і блогером Івангаєм.

Юрій особисто з'явився на засідання, де мало з'ясуватися, чи понесе він адміністративне покарання. Дудю загрожує великий штраф — до 1,5 мільйона рублів. За підсумками засідання справу було відкладено до отримання результатів нової судової психолого-лінгвістичної експертизи. Дата чергового розгляду справи в суді поки невідома.

[ + – ] Юрій Дудь біля будівлі суду

Журналістам про хід засідання Дудь сказав небагато. "Відклали, мені просто більше нема чого сказати", — заявив він. Проте за іншими даними його представник просив припинити справу про пропаганду наркотиків у зв'язку з відсутністю складу правопорушення.

"Позиція представника блогера і самого Юрія полягає в тому, що зазначені в протоколі дії не утворюють складу адміністративного правопорушення", — зазначило джерело в залі суду.

Він підкреслив, що, на думку журналіста, в інтерв'ю немає ознак пропаганди наркотиків, оскільки Дудь закликає утриматися від вживання заборонених речовин

Шум навколо інтерв'ю Дудя піднявся саме після виходу в ефір 18 березня 2021 року випуску, де він розмовляв з 25-річним блогером Івангаєм (EeOneGuy), справжнє ім'я якого Іван Рудський.

[ + – ] Блогер Івангай і Юрій Дудь

Іван розповів про те, як вживав наркотики, проте велика частина його одкровень була при монтажі вирізана, що, як видно, виявилося недостатньо.

Катерина Мізуліна наполягла на перевірці випусків шоу Юрія Дудя саме після цього випуску.

А інтерв'ю з відомим 23-річним репером Моргенштерном вийшло в ефір 3 листопада 2019 року. У бесіді з Дудем репер зізнався, що недавно пережив перше передозування наркотиками і ледь не помер.

В обох відеозаписах, які вийшли на каналі Юрія Дудя, була плашка про шкоду заборонених речовин, однак цей захід так і не допоміг уникнути йому адміністративної відповідальності.

До слова, у квітні 2021 року щодо Моргенштерна було заведено адміністративну справу за пропаганду наркотиків. 3 червня 2021 року Зюзінський районний суд міста Москви, — той же, де розглядають справу Дудя, — постановив визнати репера винним у скоєнні адміністративного правопорушення, а саме "пропаганді заборонених речовин у кліпах "Рожеве вино 2" і Family. Моргенштерну виписали штраф у розмірі 100 тисяч рублів. Він у відповідь подав скаргу. 13 липня 2021 року поліція припинила розслідування нової справи про пропаганду наркотиків.