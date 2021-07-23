Блогера Юрия Дудя судят за пропаганду наркотиков в его интервью с рэпером Моргенштерном

Также "под прицел" попала еще одна откровенная беседа Дудя: с блогером Ивангаем. У него Юрий взял интервью 4 месяца назад

Сегодня утром, 23 июля, в Зюзинском районном суде Москвы состоялось очередное заседание по делу 34-летнего блогера и журналиста Юрия Дудя, которого обвиняют в пропаганде наркотиков. Об этом пишет "Московский Комсомолец".

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Общественный деятель и бывший депутат Госдумы РФ Екатерина Мизулина обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой провести проверку программ Юрия Дудя на YouTube на предмет пропаганды наркотиков.

В ходе экспертизы нарушения нашли в двух выпусках шоу "вДудь" — в интервью со скандальным рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем.

Юрий лично явился на заседание, где должно было выясниться, понесет ли он административное наказание. Дудю грозит крупный штраф — до 1,5 миллиона рублей. По итогам заседания дело было отложено до получения результатов новой судебной психолого-лингвистической экспертизы. Дата очередного рассмотрения дела в суде пока неизвестна.

[ + – ] Юрий Дудь у здания суда

Журналистам о ходе заседания Дудь сказал немного. "Отложили, мне просто больше нечего сказать", — заявил он. Однако по другим данным его представитель просил прекратить дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения.

"Позиция представителя блогера и самого Юрия заключается в том, что указанные в протоколе действия не образуют состава административного правонарушения", — отметил источник в зале суда.

Он подчеркнул, что, по мнению журналиста, в интервью нет признаков пропаганды наркотиков, так как Дудь призывает воздержаться от употребления запрещенных веществ

Шум вокруг интервью Дудя поднялся именно после выхода в эфир 18 марта 2021 года выпуска, где он беседовал с 25-летним блогером Ивангаем (EeOneGuy), настоящее имя которого Иван Рудской.

[ + – ] Блогер Ивангай и Юрий Дудь

Иван рассказал о том, как употреблял наркотики, однако большая часть его откровений была при монтаже вырезана, что, как видно, оказалось недостаточно.

Екатерина Мизулина настояла на проверке выпусков шоу Юрия Дудя именно после этого выпуска.

А интервью с известным 23-летним рэпером Моргенштерном вышло в эфир 3 ноября 2019 года. В беседе с Дудем рэпер признался, что недавно пережил первую передозировку наркотиков и едва не умер.

В обеих видеозаписях, вышедших на канале Юрия Дудя присутствовала плашка о вреде запрещенных веществ, однако эта мера так не помогла избежать ему административной ответственности.

К слову, в апреле 2021 года в отношении Моргенштерна было заведено административное дело за пропаганду наркотиков. 3 июня 2021 года Зюзинский районный суд города Москвы, — тот же, где рассматривают дело Дудя, — постановил признать рэпера виновным в совершении административного правонарушения, а именно "пропаганде запрещенных веществ в клипах "Розовое вино 2" и Family. Моргенштерну выписали штраф в размере 100 тысяч рублей. Он в ответ подал жалобу. 13 июля 2021 года полиция прекратила расследование нового дела о пропаганде наркотиков.