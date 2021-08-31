"Через 10-15 лет": Моргенштерн похвастался Гордону о планах подвинуть Путина с поста президента

Российский рэпер пойдет в большую политику, чтобы "сделать людей счастливыми" и не исключает, что может покинуть территорию страны из-за конфликта с властями.

Российский рэп-исполнитель Morgenshtern предположил, что может "подвинуть" Владимира Путина с должности президента РФ. Об этом запрещенный в Украине рэпер рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

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Исполнитель Morgenshtern, которому СБУ запретила въезд в Украину, не исключил, что может покинуть территорию России. По словам рэпера, ему придется бежать из РФ, если какой-то топ-чиновник на него "начнет точить зуб".

Вместе с этим, Алишер Валеев, известный под псевдонимом Morgenshtern, признался, что не представляет своей жизни в другой стране, хотя успел побывать во многих.

"Я обожаю нашу страну. П***дец… Я поездил много где – у меня мама живет в Европе. Нет, я не бы не смог. (уехать из РФ — ред.) Я хочу жить здесь. Но если вдруг начнется, г*внецо какое-то польется, я сначала попробую это г*внецо остановить. Я уже нахожусь на том уровне, когда смогу… Чувствуете, что я президентом будут лет через 10-15? Это инсайд, спойлер был, так и будет", — уверенно заявил Morgenshtern.

Дмитрий Гордон подколол рэп-исполнителя и спросил, может ли он сейчас стать российским президентом: "А можно уже? Чтобы этот (Путин — ред.) ушел…". На что Алишер Валеев заявил, что избираться на должность президента РФ можно только с 35 лет.

В эфире программы Дмитрий Гордон также попросил объяснить, почему российский рэп-исполнитель назвал Владимира Путина "красавчиком". По мнению Morgenshtern, президент РФ — "самый популярный человек на Земле".

"Это (Владимир Путин — ред.) самый популярный человек в мире, которого боится весь мир… Я конкретно как к человеку. Это самый популярный человек на Земле, я, как шоумен, это очень уважаю, и это человек, которого боятся все…", — продолжил рэпер и заявил, что ему не нравится сравнение Владимира Путина с обезьяной, у которой граната в руках.

Интервью Моргенштерна Дмитрию Гордону вышло 31 августа — в день, когда российский исполнитель сыграл свадьбу со своей невестой Диларой.

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[ + – ] Интервью Дмитрия Гордона с Morgenshtern

Ранее Фокус сообщал, что рэпер Моргенштерн попал в черный список Минкульта после письма СБУ. Согласно законодательству, под запрет попадает трансляция песен и других произведений, а также гастроли российского рэп-исполнителя на территории Украины.

Позже Фокус рассказывал, что Morgenshtern собрался судиться с СБУ из-за попадания в черный список Минкульта. Обращение исполнителя поступило в Окружной административный суд Киева. Своим иском Алишер Валеев хочет добиться получения разрешения на въезд в Украину.