"Через 10-15 років": Моргенштерн похвалився Гордону про плани посунути Путіна з поста президента

Російський репер піде у велику політику, щоб "зробити людей щасливими" і не заперечує, що може покинути територію країни через конфлікт із владою.

Російський реп-виконавець Morgenshtern припустив, що може "посунути" Володимира Путіна з посади президента РФ. Про це заборонений в Україні репер розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Виконавець Morgenshtern, якому СБУ заборонила в'їзд в Україну, не заперечив, що може покинути територію Росії. За словами репера, йому доведеться тікати з РФ, якщо якийсь топчиновник на нього "почне точити зуб".

Разом із цим, Алішер Валєєв, відомий під псевдонімом Morgenshtern, зізнався, що не уявляє свого життя в іншій країні, хоча встиг побувати в багатьох.

"Я обожнюю нашу країну. П**дець... Я поїздив багато де — у мене мама живе в Європі. Ні, я не б не зміг. (Виїхати з РФ — ред.) Я хочу жити тут. Але якщо раптом почнеться, г*вно якесь поллється, я спочатку спробую це г*вно зупинити. Я вже перебуваю на тому рівні, коли зможу... Відчуваєте, що я президентом будуть років через 10-15? Це інсайд, спойлер був, так і буде", — впевнено заявив Morgenshtern.

Дмитро Гордон підколов реп-виконавця і запитав, чи може він зараз стати російським президентом: "А можна вже? Щоб цей (Путін — ред.) пішов...". На що Алішер Валєєв заявив, що обиратися на посаду президента РФ можна тільки з 35 років.

В ефірі програми Дмитро Гордон також попросив пояснити, чому російський реп-виконавець назвав Володимира Путіна "красунчиком". На думку Morgenshtern, президент РФ — "найпопулярніша людина на Землі".

"Це (Володимир Путін — ред.) найпопулярніша людина в світі, яку боїться весь світ... Я конкретно як до людини. Це найпопулярніший чоловік на Землі, я, як шоумен, це дуже поважаю, і це людина, яку бояться всі... ", — продовжив репер і заявив, що йому не подобається порівняння Володимира Путіна з мавпою, в якої граната в руках.

Інтерв'ю Моргенштерна Дмитру Гордону вийшло 31 серпня — в день, коли російський виконавець зіграв весілля зі своєю нареченою Діларою.

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[ + – ] Інтерв'ю Дмитра Гордона з Morgenshtern

Раніше Фокус повідомляв, що репер Моргенштерн потрапив до чорного списку Мінкульту після листа СБУ. Згідно із законодавством, під заборону потрапляє трансляція пісень та інших творів, а також гастролі російського реп-виконавця на території України.

Пізніше Фокус розповідав, що Morgenshtern зібрався судитися із СБУ через потрапляння до чорного списку Мінкульту. Звернення виконавця надійшло до Окружного адміністративного суду Києва. Своїм позовом Алішер Валєєв хоче домогтися отримання дозволу на в'їзд в Україну.