Весілля Моргенштерна закінчилося візитом поліції і обшуком з собаками

Репер Алішер Валєєв залишився вірним собі і влаштував весілля, про яке говоритимуть ще довго.

На Москві-ріці в центрі російської столиці відгриміло одне з найепатажніших весіль літа — 23-річний репер Моргенштерн одружився з 21-річною блогеркою Діларою Зінатулліною, влаштувавши святкування в стилі 90-их: з викупом нареченої, циганськими піснями, весільним авто з ляльками і сердечками.

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Після розпису в РАЦСі основне святкування відбувалося на двоповерховому теплоході, який попередньо задекорували для весілля, встановивши дві чорні фігури людей по пояс, розвісивши банери з сердечками, прикрашеними ініціалами "АД", поставили сцену з великою кількістю техніки, а сам теплохід накрили зверху тентом, щоб ніхто зі сторонніх не міг бачити, що відбувається всередині.

Однак у мережі з'явилося більш ніж достатньо відео, щоб уявити те, як розважалися молодята й гості.

[ + – ] Весільне відео Моргенштерна і Ділари

Одним із найобговорюваніших моментів урочистості стала поява телеведучої Ксенії Собчак у ролі тамади. Ще зовсім недавно Моргенштерн відмовлявся давати їй інтерв'ю, заявивши, що поговорить з нею тільки за 5 млн рублів, тому Ксенія Анатоліївна на його весіллі стала для багатьох несподіванкою. Вона приїхала на весілля з високою зачіскою і у вінтажній жовтій сукні в стилі "далекої родички з Уфи".

[ + – ] Ксенія Собчак в образі "далекої родички з Уфи" Фото: Соцсети

Більш того, у кінці свята вона в короні на голові вивела білого коня, на якій сиділа Ділара в смокінгу, і підвела її до сцени, де вершницю чекав чоловік, переодягнений у весільну сукню.

[ + – ] Ксенія Собчак переодяглася на весіллі Моргенштерна в більш "звичний" наряд

Другий сюрприз — присутність на святі Олександра Ревви, з яким Моргенштерн поскандалив на премії Муз ТВ. Тоді комік і співак отримав тарілку, а репер вискочив на сцену і зажадав провести нове голосування.

Однак, схоже, що артисти примирилися. Ревва заспівав свої хіти для молодят, а компанія стриптизерів танцювала в масках з його особою і тарілками премії "Муз ТВ".

Найяскравіші моменти вечірки опублікував телеграм-канал "Немалахов".

Не обійшлося без епатажу і навколо весільного торта. Коли в залі з'явилося кондитерський виріб заввишки 166,6 см і вагою 666 кг, артист впав на нього зі сцени, а потім взявся поїдати його руками.

[ + – ] Моргенштер у весільній сукні плюхнувся на торт із конопель.

Автор головного весільного смаколика — відома кондитерка Марина Синицька.

"На цей торт пішло три тисячі яєць, 200 кілограмів крему, 50 кілограмів вершкового масла, 50 кілограмів шоколаду, 33 кілограми ядер конопель і 33 кілограми борошна конопель. Це наш авторський десерт — конопляний торт. Насправді він не має ніякого "чарівного" ефекту", — розповіла майстриня.

Про подарунки молодятам на весілля відомо небагато. Як пише телеграм-канал Peopletalk, найдорожчим презентом Моргенштерну і Діларі став броньований автомобіль INKAS APC TITAN-D APC від Бека Максумова, Євгенія Морозова і Артема Клюшина. В закупці така машина коштує $400 тисяч, а після перельоту та розмитнення її ціна ще вища. Авто витримує вибух 6 кілограмів тротилу.

[ + – ] Автомобіль INKAS APC TITAN-D APC Фото: peopletalk.ru

Найбільша ж несподіванка чекала винуватців та гостей свята практично в кінці вечора, коли на теплохід нагрянула річкова поліція з собаками і влаштувала обшук приміщень на предмет наркотиків.

[ + – ] Поліція з'явилася практично в кінці святкування

З цього приводу Ксенія Собчак опублікувала в сторіз відео обшуку.

"Весілля по класиці закінчилася ментами, які влаштували шмон. Годину тримали всіх на кораблі. Back to 90-і", — написала вона.

[ + – ] Обшук на теплоході

Нагадаємо, Моргенштерн і Ділара розписалися в останній день літа, а після офіційної церемонії новоспечений чоловік станцював у РАЦСі тверк. Цього ж дня вийшло інтерв'ю співака, яке він дав українському журналісту Дмитру Гордону.