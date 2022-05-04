"Вищий орден, про який можна мріяти": Невзоров відреагував на оголошення у розшук (відео)

Журналіст назвав керівництво Росії "фашистським путінським режимом" і закликав правоохоронні органи пошукати не його, а "для себе мізки".

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Російський журналіст Олександр Невзоров прокоментував новину про оголошення його персони у федеральний розшук. Відео з коротким спічем 63-річний журналіст опублікував у своєму офіційному Telegram-каналі.

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"Взагалі-то, оголошення у розшук фашистським путінським режимом — це вищий орден, про який можна було мріяти. Насправді ж цим хлопцям, звичайно ж, варто шукати не мене, а варто пошукати для себе мізки. Для себе і того божевільного садиста, якого вони називають своїм президентом", — заявив Невзоров.

Зазначимо, що Олександр Невзоров є давнім критиком політики Володимира Путіна, а з початком повноцінного військового вторгнення РФ в Україну виїхав із Росії, продовжуючи дотримуватися антивоєнної риторики. Раніше публіцист заявив, що "виписався з росіян" у 2014 році, коли Росія анексувала в України півострів Крим і розпочала бойові дії на Донбасі.

Раніше Фокус розповідав, що Олександра Невзорова оголосили у розшук в РФ. Журналіст перебував за кордоном, коли проти нього завели справу про так звані фейки, в Росію він вирішив поки що не повертатися. Публіцист написав відкритий лист голові Слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну, в якому зазначив, що т. зв. закон про фейки та дискредитацію російської армії не цілком уживається із Законом про ЗМІ та російською Конституцією, яка надає право громадянам на власну думку про те, що відбувається в Україні. Невзоров погодився визнати себе злочинцем лише після усунення згаданих законодавчих актів.