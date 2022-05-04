У Росії оголосили в розшук журналіста Невзорова за дискредитацію ЗС РФ: що відомо

Журналіст перебував за кордоном, коли проти нього завели справу про так звані фейки, до Росії він вирішив поки не повертатися.

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МВС Росії оголосило в розшук публіциста Олександра Невзорова, на якого раніше завели як мінімум сім кримінальних справ, зокрема, про так звані фейки щодо російської армії. Приводом стали публікації про обстріл маріупольського пологового будинку. Картка Невзорова значиться в базі розшукуваних осіб МВС Росії. Про це повідомляє РБК.

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Публіцист написав відкритий лист голові Слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну, в якому зазначив, що так званий закон про фейки та дискредитацію російської армії не цілком уживається із Законом про ЗМІ та російською Конституцією, яка надає право громадянам на власну думку про те, що відбувається в Україні. Невзоров погодився визнати себе злочинцем лише після усунення згаданих законодавчих актів.

Публіцист наголосив, що існує безліч підтверджень того, що бомбардування пологового будинку в Маріуполі було, і що світова преса сходиться в оцінках того, що сталося.

"Проте, мене звинувачують, що вибираючи основу для своїх висновків, я обрав переконливу фактуру надану авторитетними світовими ЗМІ, а не чисте голословіє Міністерства оборони РФ", — пояснив автор листа.

Невзоров перебував в Ізраїлі тоді, коли з'явилися повідомлення, що на нього заведено справу, до Росії він вирішив не повертатися.

Журналіст Невзоров

[ + – ] Картка публіциста на сайті МВС

Представники МВС, які оголосили Невзорова в розшук, не повідомляють про особливі прикмети. У картці на сайті відомства згадано рік народження — 1958, місце народження — Ленінград і національність — російську. Сам же публіцист відносить себе до іншої національності й заявляє, що виписався з росіян у 2014 році, коли РФ анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі. Він також стверджує, що своєю появою на світ завдячує представнику північноамериканської народності команчі, який нібито приїжджав до Ленінграда за 9 місяців до його народження на фестиваль молоді та студентів. Невзоров каже, що намагався розшукати батька в резервації в штаті Оклахома та з'ясував, що той був наркоторговцем і загинув у перестрілці з поліцією. Можливо, це не більше ніж одна з невзорівських містифікацій.

Раніше Фокус повідомляв, що Олександр Невзоров назвав бійців "Азова" чудовими людьми, які не пов'язані з нацизмом. Він виклав звернення захисників "Азова" до РФ, у якому військові закликали росіян скинути свій уряд.