В России объявили в розыск журналиста Невзорова за дискредитацию ВС РФ: что известно

Журналист находился за границей, когда против него завели дело о так называемых фейках, в Россию он решил пока не возвращаться.

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МВД России объявило в розыск публициста Александра Невзорова, на которого прежде было заведено как минимум семь уголовных дел, в частности, о так называемых фейках в отношении российской армии. Поводом стали публикации об обстреле мариупольского роддома. Карточка Невзорова значится в базе разыскиваемых лиц МВД России. Об этом сообщает РБК.

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Публицист написал открытое письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором отметил, что т.н. закон о фейках и дискредитации российской армии не вполне уживается с Законом о СМИ и российской Конституцией, которая предоставляет право гражданам на собственное мнение о происходящем в Украине. Невзоров согласился признать себя преступником только после устранения упомянутых законодательных актах.

Публицист подчеркнул, что существует множество подтверждений того, что бомбежка роддома в Мариуполе имела место, и что мировая пресса сходится в оценках произошедшего.

"Тем не менее, мне вменяется в вину, что выбирая основу для своих выводов, я избрал убедительную фактуру предоставленную авторитетными мировыми СМИ, а не чистое голословие Министерства обороны РФ", — объяснил автор письма.

Невзоров находился в Израиле в то время, когда появились сообщения, что на него заведено дело, в Россию он решил пока не возвращаться.

Журналист Невзоров

[ + – ] Карточка публициста на сайте МВД.

Представители МВД, объявившие Невзорова в розыск, не сообщают об особых приметах. В карточке на сайте ведомства упомянут год рождения — 1958, место рождения — Ленинград и национальность — русский. Сам же публицист относит себя к другой национальности и заявляет, что выписался из русских в 2014 году, когда РФ аннексировала Крым и начала войну на Донбассе. Он также утверждает, что своим появление на свет обязан представителю североамериканской народности команчи, который якобы приезжал в Ленинград за 9 месяцев до его рождения на фестиваль молодежи и студентов. Невзоров говорит, что пытался разыскать отца в резервации в штате Оклахоме и выяснил, что тот был наркоторговцем и погиб в перестрелке с полицией. Возможно, это не более чем одна из невзоровских мистификаций.

Комментарий Невзорова

Спустя время Александр Глебович высказался относительно решения МВД.

"Вообще-то объявление в розыск фашистским режимом путинским режимом — это высший орден, о котором можно мечтать, — прокомментировал Невзоров эту новость. — На самом же деле этим ребятам следует искать не меня, а поискать для себя мозги, для себя и заодно для того спятившего садиста, которого они называют своим президентом".

Ранее Фокус сообщал, что Александр Невзоров назвал бойцов "Азова" прекрасными людьми, которые не связаны с нацизмом. Он выложил обращение защитников "Азова" к РФ, в котором военные призвали россиян свергнуть свое правительство.