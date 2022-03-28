Бойцы "Азова" прекрасные люди и никакого отношения к нацизму не имеют, — Невзоров (видео)

Журналист также опубликовал обращение защитников из "Азова" к России, в котором они призывают граждан свергнуть действующее правительство РФ.

В рядах полка спецназначения Нацгвардии Украины "Азов" служат потрясающие люди, которые не имеют никакого отношения к нацизму. Такое мнение озвучил российский журналист и оппозиционер Александр Невзоров.

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По его словам, кремлевская пропаганда называет полк Нацгвардии "концентратом нацизма". Невзоров связался с "Азовом", чтобы размеять мифы росТВ об украинских защитниках.

Российский оппозиционер назвал бойцов полка спецназначения "потрясающими людьми", которые не имеют никакого отношения к нацизму. Помимо этого, Александр Невзоров опубликовал обращение "Азова" к стране-агрессору России.

"Надеюсь, хоть это поможет откачать из черепов бедных россиян то д*рьмо, что туда навалили Путин и Соловьев", — добавил оппозиционер в Telegram.

На видео — с 11:00.

[ + – ] Александр Невзоров назвал потрясающими людьми бойцов "Азова"

В своем обращении "Азов" подчеркивает, что мир сегодня живет во времена великих обманов, а миллиарды долларов тратятся на создание "иллюзии величия и продвижение античеловеческих идей русского мира, который приносит разрушения, смерть, страдания, голод и страх".

"На нашу землю подло напал коварный монстр и наше право и обязанность защищать ее. На переднем краю этой обороны стоит Азов. В этом подразделении уже 8 лет служат рука об руку солдаты разных вероисповеданий: православные, католики, протестанты, язычники, иудеи и мусульмане. Где большинство разговаривает на русском. Мы презираем нацизм и сталинизм. Потому что наша страна больше всего пострадала от этих тоталитарных режимов и лживой идеологии", — говорится в обращении полка Нацгвардии.

Бойцы "Азова" напоминают, что Россия сегодня обстреливает Бабий Яр, в котором похоронены жертвы нацистского режима, и обрушивает тонны снарядов на больницы, школы и церкви. Российские военнослужащие, как считают украинские защитники, расстреливают стариков, детей и беременных женщин, "как когда-то это делали гилеровцы".

По словам бойцов полка, которые держат оборону в Мариуполе, они не могут сложить оружие, поскольку через несколько дней судьба портового города постигнет Киев, Львов, Варшаву, Берлин и Париж.

"Думающим русским людям хотим пожелать свергнуть то правительство, которое посылает своих сыновей на верную смерть ради лживых иллюзий отравленной реальности, вместо того, чтобы народ России жил, любил и развивался", — добавили военнослужащие "Азова" в обращении, которое опубликовал оппозиционер Александр Невзоров.

[ + – ] Невзоров назвал потрясающими людьми бойцов "Азова" [ + – ] Невзоров назвал потрясающими людьми бойцов "Азова" [ + – ] Невзоров назвал потрясающими людьми бойцов "Азова"

Ранее Фокус в своем материале рассказывал, как бойцы полка "Азов" держат оборону в Мариуполе и что делали мирные жители для выживания в городе.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский разрешил украинским военнослужащим выйти из блокадного Мариуполя. По словам главы государства, бойцы отказались от такого предложения и заявили, что не могут оставить в городе раненых и погибших.