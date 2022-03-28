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Политика Российско-украинская война

Бойцы "Азова" прекрасные люди и никакого отношения к нацизму не имеют, — Невзоров (видео)

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Полк "Азов" записал обращение к России

Журналист также опубликовал обращение защитников из "Азова" к России, в котором они призывают граждан свергнуть действующее правительство РФ.

В рядах полка спецназначения Нацгвардии Украины "Азов" служат потрясающие люди, которые не имеют никакого отношения к нацизму. Такое мнение озвучил российский журналист и оппозиционер Александр Невзоров.

По его словам, кремлевская пропаганда называет полк Нацгвардии "концентратом нацизма". Невзоров связался с "Азовом", чтобы размеять мифы росТВ об украинских защитниках.

Российский оппозиционер назвал бойцов полка спецназначения "потрясающими людьми", которые не имеют никакого отношения к нацизму. Помимо этого, Александр Невзоров опубликовал обращение "Азова" к стране-агрессору России.

"Надеюсь, хоть это поможет откачать из черепов бедных россиян то д*рьмо, что туда навалили Путин и Соловьев", — добавил оппозиционер в Telegram.

На видео — с 11:00.

Александр Невзоров назвал потрясающими людьми бойцов "Азова"

В своем обращении "Азов" подчеркивает, что мир сегодня живет во времена великих обманов, а миллиарды долларов тратятся на создание "иллюзии величия и продвижение античеловеческих идей русского мира, который приносит разрушения, смерть, страдания, голод и страх".

"На нашу землю подло напал коварный монстр и наше право и обязанность защищать ее. На переднем краю этой обороны стоит Азов. В этом подразделении уже 8 лет служат рука об руку солдаты разных вероисповеданий: православные, католики, протестанты, язычники, иудеи и мусульмане. Где большинство разговаривает на русском. Мы презираем нацизм и сталинизм. Потому что наша страна больше всего пострадала от этих тоталитарных режимов и лживой идеологии", — говорится в обращении полка Нацгвардии.

Бойцы "Азова" напоминают, что Россия сегодня обстреливает Бабий Яр, в котором похоронены жертвы нацистского режима, и обрушивает тонны снарядов на больницы, школы и церкви. Российские военнослужащие, как считают украинские защитники, расстреливают стариков, детей и беременных женщин, "как когда-то это делали гилеровцы".

По словам бойцов полка, которые держат оборону в Мариуполе, они не могут сложить оружие, поскольку через несколько дней судьба портового города постигнет Киев, Львов, Варшаву, Берлин и Париж.

"Думающим русским людям хотим пожелать свергнуть то правительство, которое посылает своих сыновей на верную смерть ради лживых иллюзий отравленной реальности, вместо того, чтобы народ России жил, любил и развивался", — добавили военнослужащие "Азова" в обращении, которое опубликовал оппозиционер Александр Невзоров.

Невзоров Азов полк Мариуполь оккупанты Россия пропаганда
Невзоров назвал потрясающими людьми бойцов "Азова"
Невзоров Азов полк Мариуполь оккупанты Россия пропаганда
Невзоров назвал потрясающими людьми бойцов "Азова"
Невзоров Азов полк Мариуполь оккупанты Россия пропаганда
Невзоров назвал потрясающими людьми бойцов "Азова"
Невзоров Азов полк Мариуполь оккупанты Россия пропаганда
Невзоров Азов полк Мариуполь оккупанты Россия пропаганда
Невзоров Азов полк Мариуполь оккупанты Россия пропаганда

Ранее Фокус в своем материале рассказывал, как бойцы полка "Азов" держат оборону в Мариуполе и что делали мирные жители для выживания в городе.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский разрешил украинским военнослужащим выйти из блокадного Мариуполя. По словам главы государства, бойцы отказались от такого предложения и заявили, что не могут оставить в городе раненых и погибших.