Бійці "Азову" прекрасні люди і жодного відношення до нацизму не мають, — Невзоров (відео)

Журналіст також опублікував звернення захисників з "Азову" до Росії, у якому вони закликають громадян скинути чинний уряд РФ.

У лавах полку спецпризначення Нацгвардії України "Азов" служать чудові люди, які не мають жодного відношення до нацизму. Таку думку озвучив російський журналіст та опозиціонер Олександр Невзоров.

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За його словами, кремлівська пропаганда називає полк Нацгвардії "концентратом нацизму". Невзоров зв'язався з "Азовом", щоб розвіяти міфи росТВ про українських захисників.

Російський опозиціонер назвав бійців полку спецпризначення "приголомшливими людьми", які не мають жодного відношення до нацизму. Крім цього, Олександр Невзоров опублікував звернення "Азову" до країни-агресора Росії.

"Сподіваюся, хоч це допоможе відкачати з черепів бідних росіян те, що туди навалили Путін і Соловйов", — додав опозиціонер у Telegram.

На відео – з 11:00.

[ + – ] Олександр Невзоров назвав приголомшливими людьми бійців "Азову"

У своєму зверненні "Азов" підкреслює, що світ сьогодні живе за часів великих обманів, а мільярди доларів витрачаються на створення "ілюзії величі та просування антилюдських ідей російського світу, що приносить руйнування, смерть, страждання, голод і страх".

"На нашу землю підло напав підступний монстр і наше право і обов'язок захищати її. На передньому краї цієї оборони стоїть Азов. У цьому підрозділі вже 8 років служать пліч-о-пліч солдати різних віросповідань: православні, католики, протестанти, язичники, іудеї та мусульмани. Де більшість розмовляє російською. Ми зневажаємо нацизм і сталінізм. Тому що наша країна найбільше постраждала від цих тоталітарних режимів та брехливої ідеології", — йдеться у зверненні полку Нацгвардії.

Бійці "Азову" нагадують, що Росія сьогодні обстрілює Бабин Яр, у якому поховані жертви нацистського режиму, та обрушує тонни снарядів на лікарні, школи та церкви. Російські військовослужбовці, як вважають українські захисники, розстрілюють людей літнього віку, дітей та вагітних жінок, "як колись це робили гітлерівці".

За словами бійців полку, які тримають оборону в Маріуполі, вони не можуть скласти зброю, оскільки за кілька днів доля портового міста спіткає Київ, Львів, Варшаву, Берлін та Париж.

"Російським людям, котрі думають, хочемо побажати повалити той уряд, який посилає своїх синів на вірну смерть заради брехливих ілюзій отруєної реальності, замість того, щоб народ Росії жив, любив і розвивався", — додали військовослужбовці "Азову" у зверненні, яке опублікував опозиціонер Олександр Невзоров .

[ + – ] Невзоров назвав приголомшливими людьми бійців "Азова" [ + – ] Невзоров назвав приголомшливими людьми бійців "Азова" [ + – ] Невзоров назвав приголомшливими людьми бійців "Азова"

Раніше Фокус у своєму матеріалі розповідав, як бійці полку "Азов" тримають оборону у Маріуполі та що робили мирні жителі для виживання в місті.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський дозволив українським військовослужбовцям вийти з блокадного Маріуполя. За словами глави держави, бійці відмовилися від такої пропозиції та заявили, що не можуть залишити у місті поранених та загиблих.