"Высший орден, о котором можно мечтать": Невзоров отреагировал на объявление в розыск (видео)

Журналист назвал руководство России "фашистским путинским режимом" и призвал правоохранительные органы поискать не его, а "для себя мозги".

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Российский журналист Александр Невзоров прокомментировал новость об объявлении его персоны в федеральный розыск. Видео с коротким спичем 63-летний журналист опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

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"Вообще-то, объявление в розыск фашистским путинским режимом — это высший орден, о котором можно было мечтать. На самом же деле, этим ребятам, конечно же, следует искать не меня, а следует поискать для себя мозги. Для себя и того спятившего садиста, которого они называют своим президентом", — заявил Невзоров.

Отметим, что Александр Невзоров является давним критиком политики Владимира Путина, а с началом полноценного военного вторжения РФ в Украину выехал из России, продолжая придерживаться антивоенной риторики. Ранее публицист заявил, что "выписался из русских" в 2014 году, когда Россия аннексировала у Украины полуостров Крым и начала боевые действия на Донбассе.

Ранее Фокус рассказывал, что Александра Невзорова объявили в розыск в РФ. Журналист находился за границей, когда против него завели дело о так называемых фейках, в Россию он решил пока не возвращаться. Публицист написал открытое письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором отметил, что т.н. закон о фейках и дискредитации российской армии не вполне уживается с Законом о СМИ и российской Конституцией, которая предоставляет право гражданам на собственное мнение о происходящем в Украине. Невзоров согласился признать себя преступником только после устранения упомянутых законодательных актах.