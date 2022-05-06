Рэпер Моргенштерн признан иностранным агентом в РФ

Министерство юстиции РФ обновило список иностранных агентов. Помимо рэпера в список попали соратники Алексея Навального — Любовь Соболь и Владимир Милов.

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Российский рэп-исполнитель Моргенштерн включен в список иностранных агентов Министерством юстиции России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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Причинами включения Алишера Моргенштерна (ранее Валеева — прим. Фокус), называют финансирование из Украины, а также от израильской компании Yoola, которая отвечает за монетизацию видео на сервисе YouTube.

Кроме 24-летнего музыканта в реестр добавили еще семь человек, среди которых соратники политика Алексея Навального Любовь Соболь и Владимир Милов. Помимо них, иностранным агентом признали политика Леонида Гозмана.

Также Минюст РФ включил в реестр юридические лица, в частности, правозащитный проект "Апология", которая специализируется на оказании юридической помощи задержанным на митингах. Кроме "Апологии" статус иностранного агента получил и краснодарский центр современного искусства "Типография".

Отметим, что в списке иностранных агентов в РФ находятся около 400 физических и юридических лиц.

Ранее Фокус рассказывал, что Моргенштерн развелся со своей женой Диларой. Пара поженилась прошлым летом, сыграв свадьбу в стиле 90-х. В браке Моргенштерн и его супруга прожили около 7 месяцев.

Также мы сообщали, что МВД РФ объявили в розыск публициста и журналиста Александра Невзорова. Комментируя это событие, Невзоров отметил, что это высший орден, о котором можно только мечтать, а сотрудникам МВД порекомендовал искать не его, а "мозги для себя". Ранее публицист заявил, что "выписался из русских" в 2014 году, когда Россия аннексировала у Украины полуостров Крым и начала боевые действия на Донбассе.