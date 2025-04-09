Космонавт из РФ Алексей Зубрицкий осужден в Украине за государственную измену, – росСМИ

Российский космонавт, 32-летний Алексей Зубрицкий, улетевший в космос 8 апреля, получил срок за государственную измену и дезертирство. Украинский ТЦК якобы пытается его найти и мобилизовать.

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Детали биографии космонавта приводит российское медиа Shot.

Зубрицкий попал в украинскую базу дезертиров и предателей незадолго до важнейшего этапа в карьере. Сейчас работники ТЦК якобы пытаются отыскать военного летчика, чтобы отправить его служить в ВСУ, но не могут, потому что он в космосе.

В прошлом Зубрицкий служил в Украине военным летчиком и летал на штурмовике. В 2013 году его направили в авиационное звено 204-й Севастопольской бригады. После российской аннексии Крыма он перешел на службу в ВС РФ и поднялся по карьерной лестнице.

Алексей Зубрицкий служил старшим летчиком авиазвена в Приморско-Ахтарске

Кроме этого, с 2014-го по 2015-й годы Зубрицкий был летчиком гвардейского истребительного авиационного полка в Миллерово Ростовской области. С 2015-го по 2018-й служил старшим летчиком авиазвена штурмового авиаполка в Приморско-Ахтарске, откуда оккупанты запускают по Украине ударные дроны "Шахед".

Впервые он стал кандидатом в космонавты-испытатели в 2018 году. Зубрицкий на "ракете Победы" 8 апреля состыковался с МКС. Далее пилотируемый корабль "Союз МС-27" при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а" доставит экипаж на Международную космическую станцию.

В поле зрения Украины Зубрицкий попал в марте 2025 года — суд признал его государственным предателем и дезертиром. Бывшего летчика приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества в Украине.

Напомним, украинский пилот недавно впервые показал вид из кабины истребителя F-16 во время полета. Летчик держал в руках лист со словами благодарности американцам.

Летчик ВВС США ранее встретился с неопознанным летающим объектом при выполнении секретной миссии над Калифорнией. Объект двигался на сверхзвуковой скорости.