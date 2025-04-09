Космонавта з РФ Олексія Зубрицького засуджено в Україні за державну зраду, — росЗМІ

Російський космонавт, 32-річний Олексій Зубрицький, який полетів у космос 8 квітня, отримав термін за державну зраду і дезертирство. Український ТЦК нібито намагається його знайти і мобілізувати.

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Деталі біографії космонавта наводить російське медіа Shot.

Зубрицький потрапив до української бази дезертирів і зрадників незадовго до найважливішого етапу в кар'єрі. Наразі працівники ТЦК нібито намагаються відшукати військового льотчика, щоб відправити його служити до ЗСУ, але не можуть, бо він у космосі.

У минулому Зубрицький служив в Україні військовим льотчиком і літав на штурмовику. У 2013 році його направили в авіаційну ланку 204-ї Севастопольської бригади. Після російської анексії Криму він перейшов на службу в ЗС РФ і піднявся кар'єрними сходами.

Олексій Зубрицький служив старшим льотчиком авіазвена в Приморсько-Ахтарську

Крім цього, з 2014-го по 2015-й роки Зубрицький був льотчиком гвардійського винищувального авіаційного полку в Міллерово Ростовської області. З 2015-го по 2018-й служив старшим льотчиком авіазвена штурмового авіаполку в Приморсько-Ахтарську, звідки окупанти запускають по Україні ударні дрони "Шахед".

Уперше він став кандидатом у космонавти-випробувачі 2018 року. Зубрицький на "ракеті Перемоги" 8 квітня зістикувався з МКС. Далі пілотований корабель "Союз МС-27" за допомогою ракети-носія "Союз-2.1а" доставить екіпаж на Міжнародну космічну станцію.

У поле зору України Зубрицький потрапив у березні 2025 року — суд визнав його державним зрадником і дезертиром. Колишнього льотчика засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна в Україні.

Нагадаємо, український пілот нещодавно вперше показав вид із кабіни винищувача F-16 під час польоту. Льотчик тримав у руках аркуш зі словами подяки американцям.

Льотчик ВПС США раніше зустрівся з непізнаним літаючим об'єктом під час виконання секретної місії над Каліфорнією. Об'єкт рухався на надзвуковій швидкості.