"Подяка народу США": пілот F-16 вперше показав вид із кабіни під час польоту над Україною (відео)

Журналісти видання "Мілітарний" припускають, що літак був на бойовому чергуванні. Під його крилами помітили чотири ракети класу "повітря-повітря" AIM-9L/M Sidewinder.

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Пілот Збройних сил України вперше показав вид із кабіни винищувача F-16 під час польоту над українськими землями. Відео опублікував 4 березня керівник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Український пілот F-16 дякує народу Сполучених Штатів Америки за військову допомогу Україні та можливість захищати український народ від агресії Росії!" — підписав відео Юрій Ігнат.

На кадрах льотчик тримає в руках аркуш зі словами вдячності американському народові за підтримку України.

Відео також поширила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, зазначивши, що його було записано ввечері 4 березня 2025 року.

Імовірно, літак перебував на бойовому чергуванні та був озброєний чотирма ракетами класу "повітря-повітря" AIM-9L/M Sidewinder американського виробництва, пише видання "Мілітарний".

Журналісти зазначають, що це ракети ближнього радіуса дії, що мають теплове наведення та використовуються для збивання крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів, якими Росія масово обстрілює Україну.

У жовтні 2024 року стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ використовують новітню версію — ракети AIM-9X Block II Sidewinder, які значно посилили можливості американських винищувачів F-16 в російсько-українській війні, додають аналітики.

Нагадаємо, 28 лютого керівник управління комунікацій командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що український пілот встановив "абсолютний рекорд" на F-16. Льотчик ЗСУ вперше у світі збив 6 ракет, використавши авіаційну гармату.

Також 28 лютого ЗМІ писали, що F-16 на озброєнні українських Повітряних сил мають спецзасоби захисту від російських радарів ППО.