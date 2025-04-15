Політ Кеті Перрі та Лорен Санчес у космос назвали підробкою і ритуалом Сатани
Співачка і наречена Джеффа Безоса взяли участь у місії Blue Origin ставши частиною виключно жіночого екіпажу, але прихильники теорії змови вважають, що весь політ був "комп'ютерною графікою".
Про це пише Daily Mail.
Кеті Перрі, Лорен Санчес і ще чотири відомі жінки 14 квітня вирушили в космос на борту ракети Blue Origin.
За 11 хвилин польоту вони досягли висоти 107 км і офіційно опинилися у відкритому космосі. Однак не всі впевнені в тому, що повністю жіночий екіпаж дійсно покинув Землю, оскільки в Інтернеті з'явилося безліч диких теорій змови.
Скептики розкритикували запуск, назвавши його "голлівудською підробкою", заявивши, що в ньому використовували "найгіршу комп'ютерну графіку, яку коли-небудь створювало будь-яке з цих фальшивих космічних агентств".
Згідно з теоріями змови, місія Джеффа Безоса New Shepard повністю проходила всередині кіностудії, а команда "плавала" в резервуарах із водою.
Деякі інтернет-теоретики пішли ще далі, заявивши, що вся місія була "сатанинським" ритуалом, очолюваним Кеті Перрі та Джеффом Безосом.
Хоча жодне з цих тверджень не має під собою реальної основи, психологи стверджують, що ця місія стала "ідеальним штормом для конспірологічних теорій".
Доктор Деніел Джоллі, експерт із психології змов із Ноттінгемського університету, розповів: "Ця місія об'єднує дві галузі, які довгий час були родючим ґрунтом для теорій змови: дослідження космосу і культуру знаменитостей".
Хоча подія транслювалася в прямому ефірі та висвітлювалася світовими ЗМІ, інтернет-теоретики вважають, що все це було брехнею.
Подібно до теорії змови, що оточує висадку на Місяць, багато прихильників теорій змови стверджують, що польоти в космос неможливі, і тому політ Кеті Перрі та Лорен Санчес теж був фальшивкою.
Тим часом прихильники теорії "плоскої Землі" припустили, що сам простір є фальшивим, тому ракета просто не могла нікуди полетіти. А дехто заявив, що на нашивках на комбінезонах жінок були "секретні сатанинські символи".
Особливий інтерес викликала саме Кеті Перрі, яку вважають посланницею Сатани. Утім, доктор Джоллі пояснює, що це конспірологічне твердження не нове.
"Ідея про те, що знаменитості є частиною сатанинських культів або таємних ритуалів, напрочуд поширена в онлайн-просторах теорій змови. Вона пов'язана з давніми страхами про приховане зло серед сильних світу цього, які існують уже багато століть. В епоху Інтернету ці старі теорії набули нових форм, часто змішуючи релігійні образи з більш сучасними тривогами з приводу контролю, маніпуляції та впливу ЗМІ. Кеті Перрі часто ставала об'єктом подібних наративів, як і багато інших знаменитостей, яких вважають могутніми", — розповів доктор.
Хто був на місії Blue Origin NS-31
- Лорен Санчес: колишня ведуча новин і наречена Джеффа Безоса.
- Кеті Перрі: всесвітньо відома поп-зірка.
- Гейл Кінг: співведуча CBS Mornings і письменниця.
- Керіанн Флінн: кінопродюсерка і філантропка.
- Аманда Нгуєн: активістка руху за громадянські права.
- Аїша Бові: колишня вчена НАСА, яка стала підприємницею.
Як пройшов політ місії Blue Origin
Місія NS-31 стартувала з космодрому №1 компанії Blue Origin, розташованого приблизно за 60 км на північ від міста Ван-Горн, штат Техас.
Після старту ракета New Shepard винесла капсулу з екіпажем трохи вище за лінію Кармана — кордону, який використовується для позначення межі космосу.
Провівши кілька хвилин у стані невагомості, капсула повернулася на Землю і благополучно приземлилася всього через 11 хвилин після старту на трьох парашутах.
Нагадаємо, Фокус писав про політ Blue Origin NS-31 у космос і про те, як проходила посадка в пустельній частині Техасу. На Землі астронавток зустрічав Джефф Безос.