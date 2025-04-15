Політ Кеті Перрі та Лорен Санчес у космос назвали підробкою і ритуалом Сатани

Співачка і наречена Джеффа Безоса взяли участь у місії Blue Origin ставши частиною виключно жіночого екіпажу, але прихильники теорії змови вважають, що весь політ був "комп'ютерною графікою".

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Про це пише Daily Mail.

Політ у космос на борту ракети Blue Origin

Кеті Перрі, Лорен Санчес і ще чотири відомі жінки 14 квітня вирушили в космос на борту ракети Blue Origin.

За 11 хвилин польоту вони досягли висоти 107 км і офіційно опинилися у відкритому космосі. Однак не всі впевнені в тому, що повністю жіночий екіпаж дійсно покинув Землю, оскільки в Інтернеті з'явилося безліч диких теорій змови.

Політ у космос назвали фальшивкою Фото: скриншот

Скептики розкритикували запуск, назвавши його "голлівудською підробкою", заявивши, що в ньому використовували "найгіршу комп'ютерну графіку, яку коли-небудь створювало будь-яке з цих фальшивих космічних агентств".

Згідно з теоріями змови, місія Джеффа Безоса New Shepard повністю проходила всередині кіностудії, а команда "плавала" в резервуарах із водою.

Деякі інтернет-теоретики пішли ще далі, заявивши, що вся місія була "сатанинським" ритуалом, очолюваним Кеті Перрі та Джеффом Безосом.

У соцмережах вирішили, що Кеті Перрі поклоняється Сатані Фото: скриншот

Хоча жодне з цих тверджень не має під собою реальної основи, психологи стверджують, що ця місія стала "ідеальним штормом для конспірологічних теорій".

Доктор Деніел Джоллі, експерт із психології змов із Ноттінгемського університету, розповів: "Ця місія об'єднує дві галузі, які довгий час були родючим ґрунтом для теорій змови: дослідження космосу і культуру знаменитостей".

Політ у космос, який скептики називають підробкою

Хоча подія транслювалася в прямому ефірі та висвітлювалася світовими ЗМІ, інтернет-теоретики вважають, що все це було брехнею.

Подібно до теорії змови, що оточує висадку на Місяць, багато прихильників теорій змови стверджують, що польоти в космос неможливі, і тому політ Кеті Перрі та Лорен Санчес теж був фальшивкою.

Тим часом прихильники теорії "плоскої Землі" припустили, що сам простір є фальшивим, тому ракета просто не могла нікуди полетіти. А дехто заявив, що на нашивках на комбінезонах жінок були "секретні сатанинські символи".

Кеті Перрі Фото: Оливер Дэмен Лорен Санчес Фото: Оливер Дэмен

Особливий інтерес викликала саме Кеті Перрі, яку вважають посланницею Сатани. Утім, доктор Джоллі пояснює, що це конспірологічне твердження не нове.

"Ідея про те, що знаменитості є частиною сатанинських культів або таємних ритуалів, напрочуд поширена в онлайн-просторах теорій змови. Вона пов'язана з давніми страхами про приховане зло серед сильних світу цього, які існують уже багато століть. В епоху Інтернету ці старі теорії набули нових форм, часто змішуючи релігійні образи з більш сучасними тривогами з приводу контролю, маніпуляції та впливу ЗМІ. Кеті Перрі часто ставала об'єктом подібних наративів, як і багато інших знаменитостей, яких вважають могутніми", — розповів доктор.

Хто був на місії Blue Origin NS-31

Лорен Санчес: колишня ведуча новин і наречена Джеффа Безоса.

Кеті Перрі: всесвітньо відома поп-зірка.

Гейл Кінг: співведуча CBS Mornings і письменниця.

Керіанн Флінн: кінопродюсерка і філантропка.

Аманда Нгуєн: активістка руху за громадянські права.

Аїша Бові: колишня вчена НАСА, яка стала підприємницею.

Як пройшов політ місії Blue Origin

Місія NS-31 стартувала з космодрому №1 компанії Blue Origin, розташованого приблизно за 60 км на північ від міста Ван-Горн, штат Техас.

Після старту ракета New Shepard винесла капсулу з екіпажем трохи вище за лінію Кармана — кордону, який використовується для позначення межі космосу.

Провівши кілька хвилин у стані невагомості, капсула повернулася на Землю і благополучно приземлилася всього через 11 хвилин після старту на трьох парашутах.

Нагадаємо, Фокус писав про політ Blue Origin NS-31 у космос і про те, як проходила посадка в пустельній частині Техасу. На Землі астронавток зустрічав Джефф Безос.